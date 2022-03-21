У правосудия нет доказательств того, что инциденты в Конгрессе были нападением на Кристину Киршнер

Через десять дней после нападения на Конгресс на фоне рассмотрения в Палате депутатов соглашения правительства с Международным валютным фондом (МВФ) федеральная судебная система не может утверждать, что была атака на вице-президента Кристину Киршнер, согласно источникам исследований Infobae. Это результат анализа полицейских камер безопасности и сбора телевизионных изображений, на которых были зафиксированы камни. Кроме того, результаты пяти рейдов и расследований в отношении одиннадцати подозреваемых, фигурирующих в деле.

Двое из них — Жонатан Эмануэль Гарсия и Леонардо Касерес — уже были расследованы и отказались давать показания. Один из них был освобожден из тюрьмы, а другой получил отказ от тюремного заключения после запрета на выезд из страны. Третья сторона, зная, что его разыскивают, уже предоставила себя через адвоката в распоряжение правосудия. Еще четверо получили просьбу о захвате, поскольку их не удалось обнаружить в своих домах. Кроме того, следователи установили подозреваемого как человека, который бросал камни в тех, кого бросали в здание. Ни у кого из них нет записи (за исключением одного из них случая, когда он был несовершеннолетним) и никакой публичной идентификации политической партии или организации не было зачислено. В деле нет задержанных, но расследование в отношении причастных продолжается.

По словам источников, разбирательство, которое все еще продолжается, не позволило установить, что существовала «организация», которая целенаправленно атаковала офисы бывшего президента, помимо «координации» при нападении на штаб-квартиру Национального конгресса. «Намерение в отношении Кристины Киршнер, в частности, не доказано», — настаивали они.

Офис Кристины Киршнер (Николас Стульберг)

Эта цифра не является второстепенной, учитывая внутренние беспорядки в правительстве, вызванные камнями в кабинете вице-президента. Точно, председатель Сената нации, отвечающий за CFK, попросил в этот понедельник быть истцом по делу, рассматриваемому судьей Мария Евгения Капукетти с прокурором Карлосом Риволо. Судья уже удовлетворил эту просьбу. В деле расследуются преступления «публичного запугивания» и «причинения вреда при отягчающих обстоятельствах».

В презентации, опубликованной на веб-сайте Сената, утверждается, что была группа людей, «которые, находясь на пересечении улиц Иполито Иригойена и Энтре-Риос, скоординированным образом начали жестокое нападение на Национальный конгресс, особенно на окна, выходящие в офис» Кристины. Киршнер, где находился бывший глава государства, были видны красные отметки, которые служили бы «указателями», и что «цель прямого нападения на этот сектор Национального конгресса».

До сих пор следователи ясно показывают, что на Конгресс было совершено нападение, которое затронуло не только интерьер офиса вице-президента, но и сенаторов Хосе Майанса и Клаудию Абдалу. Об этом говорится в отчете федеральной полиции.

В деле, рассматриваемом судами Буэнос-Айреса, есть два задержанных (Франко Фафасули)

Расследование того, что произошло 10 марта вблизи здания Конгресса, по-прежнему разделено. Судья Капучетти попросила своего партнера из города Буэнос-Айрес Норберто Чирко отправить ей расследование, которое у нее в руках, но пока судья Буэнос-Айреса решил дать сторонам слушание.

Comodorod Py пока не получил никакого ответа, но источники в судах Буэнос-Айреса сообщили Infobae, что прокуратура, отвечающая за Мариано Камблонга, выступила против решения о передаче дела в здание Ретиро. Как он понял, беспорядки вокруг Конгресса должны продолжаться под орбитой Буэнос-Айреса и отстоять его компетенцию. Какое бы решение ни было принято судом Буэнос-Айреса, отвечающим за Circo, не принимается во внимание, что это решение будет обжаловано, и поэтому на данный момент существует две отдельные процедуры, пока спор о юрисдикции не будет решен Верховным судом.

Дело Буэнос-Айреса в отношении двух подозреваемых, находящихся в предварительном заключении: Оскара Сантильяна и гражданина Венесуэлы Александра Родригеса Карреро, подозреваемых в участии в незаконной ассоциации, которая участвовала и координировала инциденты и совершала такие преступления, как «посягательство на власть, ущерб при отягчающих обстоятельствах наследие города, воспрепятствование проезжей части общественного транспорта, грязное имущество и ношение необычного оружия». Сантильян и Родригес Карреро связаны с Движением Терезы Родригес (ССО).

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