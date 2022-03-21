Хуан Диего Альвира получил награду на India Catalina: он сожалел, что не смог выйти на сцену, чтобы поблагодарить свою дочь

В ночь на воскресенье, 20 марта, в Картахене была вручена премия India Catalina Awards, целью которой было воздать должное лучшим колумбийским работам в области кино, телевидения и цифровых платформ. Хуан Диего Альвира, журналист и ведущий Noticias Caracol, получил награду в категории лучшего ведущего.

Хотя он хотел произнести свою благодарственную речь от руки дочери, он не смог этого сделать и сожалел, что ему не удалось. «Спасибо моей прекрасной дочери, которая сидит там, и я хотел, чтобы она была здесь, чтобы сказать зрителям Каракола, что большое спасибо», - сказал коммуникатор. Следует отметить, что эта ситуация не была замечена в передаче награды Сеньялом Колумбией, потому что эта награда была присуждена до начала трансляции.

Через свой аккаунт в Instagram он вместе с женой поблагодарил тех, кто проголосовал за то, чтобы он стал победителем в своей категории. «Всем привет, я хочу поделиться с фанатами этой прекрасной наградой India Catalina. Мы здесь, в Картахене, наполненные эмоциями радости, это приз от вас, для вас и для вас. Я правда хочу. Спасибо, спасибо, спасибо», — прокомментировал он в видео вместе со своей женой Аной Марией Эскобар.

На прошлой неделе Альвира поделилась подборкой своих выступлений на Noticias Caracol и объявила, что номинирована на престижные награды. «Привет! Я очень рад этой номинации на премию India Catalina Awards, если вы хотите проголосовать за меня, я оставлю ссылку на страницу в историях. Спасибо всем», - сказал он.

В ноябре 2021 года Хуан Диего Альвира был назван одним из самых влиятельных колумбийцев консалтинговой фирмой Babel. Ибагера, согласно исследованию, проведенному компанией, заняла седьмое место в списке персонажей. Прежде всего выделялись Данииди Баррера, известный как «Эпа Колумбия», покойный писатель Габриэль Гарсия Маркес и бывший президент Альваро Урибе Велес. Точно так же выделялись имена Артуро Калле, Мануэля Элькина Патарройо и Марианы Пахон.

В своей работе журналистом Хуан Диего Альвира несколько раз становился трендом. Говоря о коммуникаторе, нетрудно вспомнить, когда в эфире по национальному телевидению он позвонил тогдашнему министру ИКТ Карен Абудинен по ее мобильному телефону, когда только что разразился скандал с 70 миллиардами песо Centros Populados.

«Я собираюсь позвонить ей, здесь, жить и жить, вы все будете свидетелями», - сказала Альвира после упоминания, что чиновник, ушедший в отставку после споров, пообещал ответить на ее телефон, чтобы ответить на ее вопросы, если она не выполнит свои планы в портфеле, который она возглавляла. Телефон звонил несколько раз, но Альвира не отвечала.

Это был не единственный конкретный момент, в который была вовлечена журналистка. В январе этого года он обменялся обвинениями с прокурором Франсиско Барбозой. Журналист предложил чиновнику и организации быть столь же эффективными в раскрытии преступлений в стране, как и в случае двойного убийства Маурисио Леаля и его матери Марлени Эрнандес.

«Мы, безусловно, приветствуем следственные действия прокуратуры по этому делу, которые привели к этому важному результату, но почему до сих пор остаются нераскрытыми другие расследования, такие как массовые убийства, убийства простых граждан и сотни коррупционных дел? В чем дело, почему нет такой же скорости?» , допрашивала Альвира.

«Для Хуана Диего Альвиры, из Караколя, я направляю его немного изучить, что мы делаем в прокуратуре, потому что в это время не может быть таких неудачных фраз и таких неудачных вопросов», - сказал Барбоза в ответ на донос Альвиры.

После того, как ее «отправили на учебу», Альвира выпустила новый комментарий против прокурора. Хотя он не упомянул своего имени, он указал на деталь, которая непосредственно касалась его. «Я забыл, и его также быстро отложили, расследование в отношении высокопоставленного чиновника по обвинению в хищении государственных денег перед лицом неоднозначной поездки в Сан-Андрес. В духе того, чтобы не быть реваншистом, я не собираюсь упоминать имя», - сказал он.





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