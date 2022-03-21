Джонсон и Мишель выступают за увеличение финансовой помощи Киеву

Лондон, 21 марта Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и председатель Европейского совета Шарль Мишель договорились в понедельник в телефонном разговоре о необходимости сохранения давления на Москву и увеличения экономической помощи Киеву. Перед лицом встреч НАТО и G7 на этой неделе оба «подчеркнули важность поддержания давления на режим (президента России Владимира) Путина с помощью санкций и предоставления большей финансовой помощи украинскому правительству», сказал пресс-секретарь лондонской исполнительной власти. Оба лидера обнаружили, что Путин представляет «угрозу общей безопасности», и подчеркнули важность поддержания «тесного сотрудничества» между Соединенным Королевством и Европейским союзом для обеспечения «единого ответа» на российское вторжение в Украину. Джонсон заявил, что «следует активизировать усилия по оказанию дополнительной оборонительной военной поддержки Украине и продолжать снижать зависимость Запада от российских углеводородов», заявил пресс-секретарь. Два лидера договорились встретиться в другой раз, чтобы обсудить протокол Северной Ирландии к соглашению о Brexit, реализация которого вызвала проблемы в британской провинции и напряженность между Брюсселем и Лондоном. ШЕФ Джм/эр/Вч