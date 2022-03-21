Ясикевичюс: «Альба Берлин дома гораздо лучше, чем раньше»

Барселона, 21 марта тренер «Барсы Сарунаса» Ясикевичюс подчеркнул в превью вторничного европейского матча на трассе Альба Берлин (20.00 часов), что его следующий соперник «находится в хорошем времени» в форме и «явно гораздо лучше команда дома, чем это было». «(Альба Берлин) выиграли семь из последних девяти домашних игр, где они обыграли все крупные команды, кроме ЦСКА и Мадрида», - заявил в понедельник литовский тренер из Палау Блауграна. Тренер из Балтийских стран подчеркнул, что немецкая команда «набирает еще десять очков за игру» в Евролиге, когда играет со своими болельщиками, поскольку «им там очень комфортно, они намного больше бегают и более успешны». «Против Альбы вы всегда должны останавливать свой ритм, будь то контратаки или когда они пытаются изменить мяч из стороны в сторону в статической атаке. Это команда, которая играет в очень веселый баскетбол, очень командный баскетбол», — заключил Ясикевичюс. Со своей стороны, форвард «Барсы» Найджел Хейес-Дэвис признал свою склонность играть вдали от дома, так как «это всегда большой вызов играть во враждебной и конкурентной среде», то, что также помогает консолидировать «союз» в раздевалке. Точно так же американец согласился со своим тренером, указав «оборону на переходном этапе» как один из ключей к матчу против «очень хорошего соперника в контратаке», который «очень хорошо двигает мяч» и в котором «все стреляют». Отвечая на вопрос о важности сохранения первой позиции в Евролиге по окончании регулярного сезона, Хейс-Дэвис сказал, что «Барселона» смотрит только на настоящее: «В последнее время мы были не так хороши, но сейчас мы отлично справляемся и постараемся сохранить этот уровень игры. Для нас главное — сосредоточиться на каждом матче, а не смотреть на турнирную таблицу». ШЕФ 1012041 ксф/гмч/ог