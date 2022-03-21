Оенеге считает, что вторжение в Украину может привести к острому продовольственному кризису в Судане

Около половины населения Судана может начать голодать к концу года, что вызвано острым продовольственным кризисом, вызванным войной между Украиной и Россией, двумя крупнейшими экспортерами пшеницы, предупредил Дэвид Райт, главный операционный директор Save the Children.

«Двадцать миллионов человек будут испытывать нехватку продовольствия» из 45 миллионов жителей Судана, одной из беднейших стран мира, заявил этот чиновник в интервью AFP.

С одной стороны, потому, что «от 86 до 87% пшеницы в стране поступает из России и Украины», а с другой - потому, что вторжение Москвы в Украину спровоцировало мировые цены сверх рекордов 2008 года, которые уже вызвали продовольственные беспорядки, продолжает он.

По данным ООН, в настоящее время каждый третий суданский народ уже нуждается в гуманитарной помощи, в стране, где инфляция приближается к 260%, валюта находится в свободном падении, а цена на хлеб выросла в десять раз после октябрьского военного переворота, который лишил страну любого международного политического или экономическая поддержка.

В одночасье государство потеряло 40% своих доходов: Всемирный банк приостановил помощь на 2 миллиарда долларов, а Соединенные Штаты — 700 миллионов. Что еще хуже, Вашингтон, который отправил в страну 300 000 тонн пшеницы в 2021 году, не поставит 400 000 тонн, обещанных в 2022 году.

«Сумма всех этих фактов» приведет к «серьезному ухудшению ситуации, которая уже не была хорошей», подчеркивает Райт.

- Помощь перенаправлена на Украину -

Райт опасается, что семьи могут «прибегнуть к неправильным стратегиям», чтобы справиться с этой ситуацией, например отсев из школы, детский труд или вступление в брак подростков или девочек.

Судан уже является одним из самых худших учеников в арабском мире: по данным ЮНИСЕФ, показатель зачисления в начальную школу составляет 76 процентов, а в среднюю школу — всего 28 процентов.

И опять же больше всего пострадают 3,3 миллиона перемещенных лиц в стране, главным образом в Дарфуре (запад), регионе, разрушенном конфликтами на протяжении десятилетий, а также 1 миллион беженцев из Южного Судана, Эфиопии и Эритреи, соседних стран, также страдающих от насилия.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил об опасности «урагана голода» во многих странах, сославшись, в частности, на Судан.

Потому что с войной в Украине гуманитарная помощь может быть перенаправлена в этом году в Европу: по оценкам ООН, 12 миллионов человек внутри Украины нуждаются в защите, а также почти четыре миллиона других, бежавших в соседние страны.

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