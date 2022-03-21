В Колумбии попросят пересчитать голоса за несоответствия

БОГОТА (AP) — Регистратор Колумбии, ответственный за организацию выборов в законодательные органы 13 марта, попросит Сенат, чтобы избирательный орган подсчитал голоса после обнаружения несоответствий между предварительными результатами и опросами.

Однако он заверил прессу в понедельник, что «на этих выборах не было фальсификаций и нет возможности фальсификации». По словам регистратора Александра Веги Роша, это были «человеческие ошибки» при заполнении форм для результатов выборов.

Новый подсчет голосов должен быть санкционирован Бюро избирательных гарантий, состоящим из государственных структур и политических партий. Ожидается, что бюро соберется во вторник для принятия решения.

От правящего Демократического центра до оппозиционного Исторического пакта они поставили под сомнение результаты недавних выборов в законодательные органы и предупредили о возможных фальсификациях, чего не было в Колумбии на протяжении десятилетий.

Президент Иван Дуке предложил в понедельник в Twitter пересчитать голоса на выборах в Сенат, чтобы «дать гражданам уверенность в прозрачности избирательного процесса».

Колумбия готовится избрать нового президента 29 мая, поэтому главная забота политических течений — легитимность этого дня. Кандидат в президенты от Центра Серхио Фахардо призвал принять «дополнительные меры» для защиты на следующий день выборов.

В Колумбии подсчитываются два голоса: первый в день голосования, который дает предварительные и информативные результаты, а второй в течение следующей недели судьями, которые проверяют и закрепляют окончательные результаты, имеющие юридическое значение, называемые тщательным изучением.

Самая большая разница в результатах голосования очевидна в левом Историческом пакте, возглавляемом кандидатом в президенты Густаво Петро. После голосования Петро осудил, что тысячи таблиц не сообщают о голосах в пользу его политического движения. Это было доказано в ходе голосования, которое собрало более 390 000 голосов за Исторический пакт.

Получив тысячи голосов за левую скамью, она получила больше мест в Сенате, позиционируя себя как мажоритарная сила с беспрецедентным результатом в стране.

После расхождения в результатах, в которых предпочли левые, правые подвергли сомнению избирательную систему. Бывший президент Альваро Урибе, лидер Демократического центра и политический спонсор президента Дуке, предупредил о возможном мошенничестве. Урибизм попросил пересчитать голоса и в заявлении предупредил, что «без ясности новый Конгресс будет нелегитимным и многие граждане не смогут признать результаты выборов».