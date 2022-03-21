«Я нахожу это очень тревожным»: Палома Валенсия осуждает нарушения в подсчете голосов в Кальдасе

Через триединство сенатор Демократического центра Палома Валенсия в своем официальном аккаунте в Twitter осудила предполагаемое нарушение в избирательных бюллетенях, которые имели место в мэре Колизея в Манисалесе.

Сенатор поделился видео, показывающим, какие свидетели будут говорить, что они не подпишут бюллетень, поскольку якобы данные, которые они вводили в систему регистратора, не соответствуют тем, которые ранее были отражены в той же системе.

«Это видео, которое они прислали из Манисалеса, меня очень беспокоит. Как они поместили некоторые данные на компьютер, а программное обеспечение отражало другие?» сенатор Валенсия племя.

На видео видно, как видное должностное лицо говорит: «Тогда мы составим протокол, в котором мы сообщим об этом Национальному избирательному совету, Офису регистратора и Генеральной прокуратуре страны».

Затем Свидетель спрашивает офицера, дадут ли они им копию того, что офицер отвечает, что он делает. Свидетель упоминает: «Или они закончат проверку, но за исключением того, что...» .

На что чиновник ответил: «Мы собираемся провести проверку, и в конце концов я не собираюсь подписывать его, например, в том смысле, что я не буду свидетельствовать, что то, что там воплощено, соответствует действительности. Потому что это не так! Я просто хочу сказать, что он не подписан, потому что данные, которые мы вводим в систему, не отражают их, а дают разные цифры».

По этой жалобе, поданной сенатором Демократического центра, ни Национальный регистратор, ни делегированные регистраторы департамента Калдас не высказались.

Но это не единственная пулла, опубликованная в Валенсии. Сенатор Урибиста неоднократно ставил под сомнение подсчет голосов на национальном уровне, что в конечном итоге привело к тому, что больше мест отдали Историческому пакту и лишили традиционных политических движений.

«Управление Секретариатом было позорным. Это как если бы они демонтировали всю существующую систему и начали заново», - заявил Валенсия в своей трели. В этой связи Канцелярия регистратора представила в прошлую пятницу первые результаты подсчета голосов в Сенате: Исторический пакт получил 3 дополнительных места против 16, которые у него уже были, а Centro Democrático проиграл одно.

В конце подсчета голосов Национальным реестром гражданского состояния были известны партии и коалиции, получившие наибольшее количество мест, а также те, которые также проиграли их.

Фактически, именно Исторический пакт, Либеральная партия и Новый либерализм являются единственными политическими альянсами, которые вернули себе голоса. Первый получил около 390 152 дополнительных голосов, второй 4 450, а третий, возглавляемый в списке, представленном Мабель Ларой, набрал 22 948 дополнительных голосов; однако их было недостаточно, чтобы пройти порог, необходимый для достижения Сената Республики.

Напротив, именно так другие команды и коалиции потеряли голоса в этом последнем голосовании: консерваторы 12 345 голосов; Centro Esperanza 50 964; Демократический центр 54 964; Radical Change 24 372; партия U 12 036; Мира и Колумбия Хуста Либрес 26 629; Гражданские силы 22 948 (их было недостаточно, чтобы поставить сенаторов тоже) и Estamos Listas 104, что они тоже не попадут в верхнюю палату.

Со своей стороны, регистратор Александр Вега сослался на почти 400 тысяч голосов, которые появились у Густаво Петро в его списке в Сенате, и заверил, что «если со стороны некоторых присяжных будет какая-то злоба, то эти разбирательства будут доведены до сведения прокуратуры», - сказал он, в свою очередь, защита тех, кто проводил подсчеты и работу. Избирательный.

«Мы должны особо отметить работу судей Республики, которые провели общий пересчет голосов за всеми столами в Колумбии», — заявила Вега Роча. Ожидается, что окончательные результаты подсчета будут известны в этот понедельник.

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