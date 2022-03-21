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понедельник 21 март 2022
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Россия

Уго Мальо скучает по тому, что осталось от сезона

Newsroom Infobae

21 март 2022

Виго, 21 марта Уго Мальо, капитан «Сельта де Виго», пропустит оставшуюся часть сезона, после того как медицинские тесты, проведенные на нем в последние часы, показали, что он получил травму коленной чашечки правого колена. Правый защитник получил травму во вчерашнем матче против «Бетиса» (0-0), после столкновения с португальцем Уильямом Карвалью в матче полузащиты за мяч, даже несмотря на то, что смог закончить матч без замены. Однако после того, как шок прошел, дискомфорт усилился, и медицинские службы решили провести МРТ, которое подтвердило серьезность травмы. На данный момент Хьюго Малло сыграл в общей сложности 21 игру в ЛаЛиге, причем все они были стартовыми. Он набрал 1828 минут игры и забил гол.

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