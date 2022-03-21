Уго Мальо скучает по тому, что осталось от сезона

Виго, 21 марта Уго Мальо, капитан «Сельта де Виго», пропустит оставшуюся часть сезона, после того как медицинские тесты, проведенные на нем в последние часы, показали, что он получил травму коленной чашечки правого колена. Правый защитник получил травму во вчерашнем матче против «Бетиса» (0-0), после столкновения с португальцем Уильямом Карвалью в матче полузащиты за мяч, даже несмотря на то, что смог закончить матч без замены. Однако после того, как шок прошел, дискомфорт усилился, и медицинские службы решили провести МРТ, которое подтвердило серьезность травмы. На данный момент Хьюго Малло сыграл в общей сложности 21 игру в ЛаЛиге, причем все они были стартовыми. Он набрал 1828 минут игры и забил гол.