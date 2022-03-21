Huertas, лучший латиноамериканец 25-го дня, открывает разрыв

Мадрид, 21 марта Бразильский разыгрывающий Марселиньо Уэртас, набравший 13 очков, отдал 13 передач и добавил 19 оценочных кредитов в победе своей команды, Lenovo Tenerife, против Хереды Сан Пабло Бургос, был признан лучшим латиноамериканским игроком двадцать пятого дня испанского Эндеса Баскетбольная лига и выделяется перед общей классификацией трофея. За 30 минут и 17 секунд, которые он находился на паркете, Уэртас подписал дабл-дабл с 13 очками и 13 передачами. Он забил один за 4 на штрафных бросках, 3-for-7 на двух бросках и 2-for-5 на триплах. Он также обеспечил возмещение и получил ошибку по этим 19 оценочным кредитам. Таким образом, Уэртас выигрывает свое третье отличие в сезоне после того, как стал лучшим латиноамериканским игроком в 8-м туре и в 23-м туре. Тремя другими игроками, набравшими очки в 25-м туре, стали аргентинский Габи Дек, Реал Мадрид (7), бразилец Аугусто Лима из UCAM Murcia (4) и уругвайский Джейсон Грейнджер из Битчи Баскония (1). В общем турнире Марселиньо Уэртас открывает турнирную таблицу, ища свою третью подряд награду: его 87 очков оставляют его на 26 выше его самого непосредственного преследующего дуэта, сформированного Джейсоном Грейнджером и Аугусто Лимой, с 61. В четвертом сезоне ACB вместе с Agencia EFE вручает этот официальный трофей, который еженедельно признает лучших из латиноамериканских игроков, участвующих в лиге Endesa. Диего Морини (аргентинский журналист газеты La Nación), Хуан Пабло Тайбо (уругвайский журналист Tenfield, VTV Noticias и Pure Basketball), Родриго Лазарини (бразильский журналист NBB Communication) и Оскар Майя (EFE-Мадрид) приняли участие в голосовании 25-го числа. ШЕФ

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