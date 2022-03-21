Как сохранить контакты экстренной и медицинской помощи на мобильном телефоне

Vista de la entrada de la unidad de emergencia con pacientes covid-19 en Quito (Ecuador), en una fotografía de archivo. EFE/José Jácome

Мобильный телефон сопровождает повседневную жизнь во всех отношениях. И так же, как он используется для поддержания связи, информирования, работы или игр, он также может играть ключевую роль в неотложной медицинской помощи.

Телефоны iPhone и Android имеют возможность сохранять медицинские данные и контакты, которые могут быть ключевыми в чрезвычайных ситуациях. Это информация, к которой можно получить доступ, даже если телефон человека, нуждающегося в медицинской помощи, заблокирован.

Android

Для устройств с операционной системой Google перейдите в «Настройки» (щелкнув значок гайки), а затем выберите параметр «Безопасность и чрезвычайная ситуация». Другой способ найти этот раздел - открыть настройки напрямую и во внутренней поисковой системе (рядом с увеличительным стеклом) ввести «чрезвычайная ситуация», и, таким образом, система автоматически отобразит опцию, упомянутую выше.

В разделе «Безопасность и неотложная помощь» находятся медицинские данные. Нажмите здесь и введите информацию, которая считается актуальной для медицинских бригад, оказывающих неотложную помощь. Это может включать, например, группу крови, обычно принимаемые лекарства, любые аллергии или любую другую информацию, которая считается относящейся к делу.

Как упоминалось ранее, аварийные бригады и другие лица могут получить доступ к этой информации, даже если телефон заблокирован. Эта легенда присутствует в разделе.

В разделе «Безопасность и неотложная помощь» вы можете добавить медицинские данные и контакты

Чтобы добавить контакты для экстренных случаев, выполните действия, описанные выше, и в разделе «Безопасность и чрезвычайная ситуация» перейдите к опции «Контакты для экстренных случаев». При нажатии на нее отобразится полная повестка дня, и пользователь должен выбрать, кто будет находиться в указанной категории, чтобы их можно было найти в случае возникновения проблем.

Как получить доступ к этим данным с заблокированного экрана: он нажимается в правом нижнем поле, на значке телефона. Там появится надпись «Экстренный вызов», и экстренные контакты будут доступны автоматически. Кроме того, у подножия вы увидите красный значок с надписью «аварийные данные». Когда вы нажмете на нее, вы увидите соответствующую информацию.

Доступ к экстренным данным можно получить с заблокированного мобильного телефона

iPhone

В iPhone есть приложение «Здоровье», в котором вы можете ввести информацию, которая может иметь отношение к чрезвычайной ситуации.

1. Чтобы войти сюда, перейдите в приложение «Здоровье» и перейдите на вкладку «Сводка»

2. Перейдите к изображению профиля в правом верхнем поле.

3. Затем перейдите в раздел «Медицинские данные», а затем перейдите в «Редактировать», чтобы добавить нужную информацию.

4. Чтобы просмотреть медицинские данные с экрана блокировки iPhone, включите «Просмотр при блокировке».

Вот как посмотреть медицинские данные в экстренных случаях

В Соединенных Штатах существует дополнительная опция, которая позволяет передавать эти медицинские данные непосредственно службам неотложной помощи при совершении такого вызова. Для этого необходимо активировать опцию «Поделиться во время экстренного вызова». Таким образом, когда вы звоните или отправляете текстовое сообщение в медицинские службы, ваш iPhone или Apple Watch автоматически отправляют им данные о состоянии здоровья, сохраненные в этом разделе.

Как получить доступ к этим данным с заблокированного телефона: Как и в случае с Android, доступ к этой информации можно получить легко и без пароля. Чтобы установить связь, нажмите «Экстренный вызов» и для просмотра данных о состоянии здоровья нажмите «медицинская карта», которая появится в левом нижнем углу мобильного телефона.

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