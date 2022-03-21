Как проходит процедура получения четвертой дозы для выезда за границу

На прошлой неделе Министерство здравоохранения страны разрешило вводить четвертую дозу вакцины против COVID-19 для людей, которые получили Спутник V, и должны путешествовать в страны, которые ее не принимают, и которые смогут применять любой из прививок, разрешенных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Процедура подачи заявки осталась в руках каждой юрисдикции , которая будет нести ответственность за их применение на дорогах, которые у них уже есть и которые были отправлены им национальными органами здравоохранения.

Это люди, которые, если бы не особые обстоятельства поездки, не должны получать новую дозу. Для усиления защиты от коронавируса его должны получить люди старше 50 лет, получившие две дозы китайской вакцины Sinopharm, и пациенты с ослабленным иммунитетом.

Министерство во главе с Карлой Виццотти пояснило, что решение было принято «в связи с переносом инспекции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для оценки включения Sputnik V в свой список вакцин от COVID-19 для использования в чрезвычайных ситуациях». После одобрения международным органом он будет принят значительной частью стран, которые в настоящее время не считают его действительным, таких как Европейский союз и Соединенные Штаты.

Именно в этих рамках «Министерство здравоохранения страны наделяет юрисдикции полномочиями применять требуемую дозу для целей поездок тем, кто ранее получал Спутник V. В этом контексте и на основе спроса общества на доступ к полной схеме с вакцины, разрешенные ВОЗ для целей, если они могут путешествовать в страны, которые запрашивают это, юрисдикции получают возможность поставлять необходимую дозу», - официально заявил он.

Министерство здравоохранения нации «допускает такую возможность, поскольку Аргентина имеет дозы, необходимые для начала, завершения графиков и применения доз подкрепления по всей целевой популяции», добавил он.

Чтобы получить четвертую дозу для поездки, необходимо предъявить документы, подтверждающие поездку. «Авиабилет, бронирование отеля и т. д.» будет считаться действительным

Таким образом, хотя провинция Буэнос-Айрес уже внедрила эту процедуру, город Буэнос-Айрес еще не определил, как это должны делать те, кто проживает в округе, и должны применять четвертую дозу для поездок.

Требования в провинции Буэнос-Айрес таковы:

— Чтобы получить четвертую дозу для поездки, необходимо предъявить документы, подтверждающие поездку . «Авиабилеты, бронирование отеля и т.д.» будет считаться действительным

— Загрузите информированное согласие с веб-сайта www.vaccinatepba.gob.ar и распечатайте его

— Явиться в любое отделение Буэнос-Айреса без смены или предварительной регистрации для вакцинации

— С момента применения последней дозы должен соблюдаться минимальный интервал в четыре недели

Министерство здравоохранения страны подчеркнуло, что «применение этих доз будет зависеть от особенностей человека, который запрашивает его, в зависимости от состояния его здоровья и достижения минимального интервала в четыре недели с момента применения последней дозы. Поскольку эта вакцинация является ответом на личное решение, должно быть надежное подтверждение поездки и подписание информированного согласия с объяснением перечисленных условий».

В прошлый четверг министр Виццотти объявил о решении правительства разрешить применение четвертой дозы против COVID-19 с одной из одобренных ВОЗ вакцин людям, которые должны путешествовать и которые завершили свою схему с использованием прививки Sputnik V российского производства, который еще не одобрен во всем мире.

«Мы знаем, что чрезмерная стимуляция может дать гипореактивность» иммунной системы, сказал он. «Это не рекомендация получать вакцину на всякий случай или что-то еще», сказал Виццотти (EFE/Paco Paredes)

Министр признал, что не рекомендуется вакцинировать тех, кто не входит в определенную группу, выбранную для этого, чтобы улучшить их иммунный ответ. В начале кампании вакцинации «мы не рекомендуем ехать куда-то, чтобы сделать вакцину, а затем получить другую», потому что многие люди «ездили за одной вакциной, возвращались и делали другую, мы не рекомендуем ее из-за проблем со здоровьем», потому что «мы знаем, что чрезмерная стимуляция может дать системе гипоответ» иммунологический, сказал он. «Это не рекомендация получать вакцину на всякий случай или что-то еще», - сказал он.

По словам министра, люди, которые должны выехать за границу и нуждаются в квалифицированной вакцине, должны предъявить билет и обосновать его личными, семейными, гуманитарными, рабочими, учебными, религиозными или развлекательными соображениями.

«Мы находимся в контакте с ВОЗ, и достигнутый прогресс был огромным, Институт Гамалеи и Российская Федерация представили более 800 документов, все документы, и инспекционный визит был запланирован, а ситуация, связанная с войной, просто происходит и откладывается. Что откладывается, так это то, что ВОЗ может провести оценку, чтобы включить Спутник в список чрезвычайных ситуаций», - пояснил Виццотти, имея в виду кризис, вызванный вторжением России в Украину.

Это «проблема, которая не является санитарной, это неудобство из-за решения стран не одобрять вакцину, которая доказала свою эффективность, эффективность и безопасность, но люди не виноваты», утверждал он. «Из Аргентины, так как у нас есть запас вакцин, так что все, кто должен начать или завершить схему и получить подкрепление», так что «мы позволяем дозу», - сказал он.

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