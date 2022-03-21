Гонконг наложил вето на импорт птицы из районов США со вспышками птичьего гриппа

Пекин, 21 марта Власти Гонконга сегодня временно приостановили импорт мяса и продуктов из птицы из районов США, где зарегистрированы случаи птичьего гриппа. Центр безопасности пищевых продуктов бывшей британской колонии принял решение после уведомления Всемирной организации здравоохранения животных о вспышках «высокопатогенного» птичьего гриппа H5N1, сообщает официальное агентство Синьхуа. Случаи заболевания зарегистрированы в округах штатов Мэриленд, Висконсин, Айова и Миссури. Регулятор Гонконга уточнил, что приостановка, которая вступит в силу немедленно, распространяется на мясо и другие продукты птичьего происхождения, такие как яйца. ШЕФ лкл/джко/джак