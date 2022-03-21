Индекс экономической активности Гондураса вырос на 8,2% в январе

Тегусигальпа, 21 марта экономика Гондураса выросла на 8,2% в годовом исчислении в январе благодаря восстановлению экономической активности, особенно гостиниц и ресторанов, сообщил центральный банк страны (BCH) в понедельник. В январе этого года все виды экономической деятельности зарегистрировали рост, отметил Центральный банк, который далее подчеркнул, что «цикличный трендовый ряд отражает рост на 7,1%». В январе компания опубликовала ежемесячный отчет об индексе экономической активности (IMAE), индикатор, который измеряет основные сектора экономической активности в стране и используется для принятия инвестиционных решений. Наибольший рост в январе зарегистрировали гостиницы и рестораны (39,5%); транспорт и хранение (26%); частное строительство (14,7%), а также финансовое посредничество, страхование и пенсионное финансирование (13,8%), добавил он. Обрабатывающая промышленность увеличилась на 11,9%; сельское хозяйство, животноводство, лесное хозяйство и рыболовство (7,9%); торговля (6,6%) и телекоммуникации (1,7%), говорится в документе. В январе 2021 года все мероприятия сообщили о падении производства из-за «продолжения кризиса в области здравоохранения» из-за пандемии и ущерба от тропических штормов Эта и Йота, которые обрушились на Центральную Америку в 2020 году, в основном в сельскохозяйственных культурах и последствия которых продолжали сказываться в первые месяцы 2021 года. согласно МПБ. В Гондурасе с 9,5 миллионами жителей зарегистрировано 418 300 случаев заражения коронавирусом и 10 857 смертей с 11 марта 2020 года, когда, согласно официальным данным, в стране были зарегистрированы первые два пациента. По данным Центрального банка, в прошлом году экономика Гондураса выросла на 12%, что объясняется «возобновлением экономической деятельности, которое отражало больший динамизм в производственной деятельности» в центральноамериканской стране. Правительство Гондураса сохраняет прогноз экономического роста на уровне 3,2-5,2 процента на 2022 год, а также сохраняет прогноз инфляции на уровне 4 процентов на этот год, согласно пересмотренному варианту денежно-кредитной программы. ШЕФ ак/лолл