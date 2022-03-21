Здоровье в деревнях: какова программа помощи медицинского факультета в выявлении

В настоящее время насчитывается около 800 человек, которые четыре дня в неделю ротируются для оказания помощи людям из бедных районов Буэнос-Айреса, иногда также в пригородных районах, а иногда и в других районах страны. Они являются студентами медицинского факультета АЮУ, которые регистрируются в Секретариате по расширению университетов, чтобы сотрудничать в качестве пропагандистов здоровья и, таким образом, оказывать помощь людям, далеким от медицинской помощи.

Это не ново, хотя и не известно в народе. Это волонтерская программа медицинских наук, которая действует в рамках этого Секретариата, и с 2014 года она была увеличена до 12 000 человек за некоторые периоды, которые начали необходимую подготовку для посещения окрестностей. На медицинском факультете АЮУ обучается в общей сложности 80 000 студентов.

Одним из секторов, где группа наиболее активна, является район, известный как Бахо Флорес, или вилла 1-11-14; они также проходят через район Митре в Сааведре, район ИНТА в Вилья-Лугано и другие районы той же коммуны. Он присоединяется к Лос-Пилетонесу, в Вилья-Солдати; и секторам партии 3 февраля в провинции Буэнос-Айрес. Кроме того, он оказывает помощь студентам Технической школы Вилла Лугано, которая является частью АЮУ.

Студенты устанавливают беседки и палатки, где они посещают тех, кто приближается к органам управления

Секретарь по вопросам расширения университета Густаво Гонсалес Феррьера, психиатр и юрист, объяснил Infobae, что эта инициатива была реализована давно, но в последние годы она выросла в геометрической прогрессии по количеству участников и включает студентов всех профессий дома. исследований, то есть, кроме того, медицины, кинезиологии, питания, акушерства, среди самых известных.

Волонтерская программа в области медицинских наук выполняет двойную функцию: генерировать знания и практику у студентов, которые в течение одного года обучаются первичной медико-санитарной помощи, риску сердечно-сосудистых заболеваний, всестороннему половому воспитанию, измерению уровня глюкозы в крови, оказанию первой помощи, СЛР и другим знаниям. Помимо оказания помощи нуждающимся людям, она также позволяет им приобретать навыки, которые иногда они не получают в течение своей карьеры.

Они также посещают дома на дому, чтобы связаться с теми, кто нуждается в медицинской консультации.

Обучение проводится как теоретически, так и практически. В последние месяцы очная форма восстанавливается, что было прервано пандемией, что позволяет стандартизировать посещение лаборатории клинического моделирования, где у них есть куклы в натуральную величину для практики перед отъездом.

Студенты, в основном из среднего класса, сталкиваются с миром, который им часто неизвестен. Общение с жителями кварталов позволяет им узнать о наиболее распространенных патологиях в секторах, практически не контактируя с врачами. Студенческие группы организуются в медицинских пунктах для последующего наблюдения. Сначала проверяется семейный и личный анамнез, затем пациент направляется на пост контроля веса и роста, а в другом проверяется артериальное давление и уровень глюкозы в крови.

«Мы стараемся поощрять потребление бобовых и других видов продуктов питания, которые могут заменить мясо и это более экономично, чтобы они не просто ели углеводы», - сказал он. Эта ориентация приводит к популярным столовым

Гонсалес Феррейра перечисляет длинный список проблем со здоровьем, охватывающий все возрастные группы. Среди детей наиболее распространенным и распространенным является недоедание. «Самым распространенным явлением у мальчиков является плохое питание, много детского ожирения». Когда его спрашивают о причинах, он не сомневается: «Тип пищи у них есть из-за недостатков, которые у них есть. Они много питаются лапшой, говорят нам, что не дают им мяса в столовых из-за нехватки ресурсов, и они тоже не могут себе этого позволить.

Перед этим сценарием «мы стараемся поощрять потребление бобовых и других видов продуктов питания, которые могут заменить мясо и что более экономично, чтобы они не ели только углеводы», сказал он. Эта же ориентация приводит к популярным столовым, так что «по возможности они предоставляют определенные виды пищи, чтобы они не всегда были одинаковыми».

Затем, когда мальчики достигают подросткового возраста, добавил он, они видят «много проблем с зависимостью. Матери обращаются к нам за помощью, потому что у них есть дети с потреблением . И директор средней школы АЮУ в Вилья-Лугано просит нас проводить лекции в классах, потому что они собираются продавать им наркотики через забор в школьном фонде. У них очень большая проблема», - резюмирует он. Для такого рода ситуаций факультет имеет соглашения с новым секретариатом, созданным правительством города Буэнос-Айрес, и на национальном уровне с Седронаром.

Есть серьезные ситуации, которые можно решить с минимальным вмешательством

Еще одна нерешенная ситуация во время туров, пояснил он, - гинекологические патологии . Студентки обычно вмешиваются в эти дела. «Есть люди, которые никогда не обращались к гинекологу, почти нет контроля маммографии или ежегодной кольпоскопии. Есть девочки с вагинальными инфекциями, такими как кандидоз, которые могут не регистрировать его или считать нормальным. Вы видите серьезные ситуации, которые при минимальном вмешательстве можно решить», - сказал он. Серьезным недостатком является всестороннее половое воспитание , для которого также есть учащиеся, которые, в свою очередь, были обучены передавать знания тем, кто интересуется окрестностями. Офтальмологические патологии в порядке вещей. Хотя пространство ограничено, соглашение с факультетом фармации и биохимии, который имеет степень в области оптики, позволяет им выписывать и доставлять очки бесплатно.

«Существует сильная нехватка медицинской помощи, даже если больница находится очень близко, они говорят нам, что им не дают очереди или что к ней трудно добраться», - сказал Гонсалес Феррейра. Студенты под руководством врачей помогают людям в укреплении здоровья. Там направление направляется в больницы в этом районе или в городские медицинские центры (CeSAC), которые оказывают медицинскую помощь первого уровня.

«Мы даем направление и дату, когда они снова увидят нас по соседству» и продолжаем

«Мы даем направление и назначаем им дату, чтобы они снова увидели нас по соседству» и продолжаем следить . За исключением проблем зависимости, где наблюдается большой отсев при следующем приеме, при других патологиях «мы видим, что от 75% до 80% случаев соблюдаются. Таким образом, по подписи врача, отвечающего за группу, назначаются некоторые лекарства и устанавливаются контакты для лечения в центрах уровня 1.

Вход в кварталы осуществляется после контакта с референтами каждого района и с помощью жандармерии, которая обеспечивает безопасность. Факультет считает программу «очень успешной», поскольку посещаемость часто важна каждый раз, когда они устанавливают палатки и беседки. Иногда потребность во внимании вызывала напряженность и драки, которые преодолевались за счет лучшей организации учащихся.

Занятия студентов-волонтеров проходят 4 раза в неделю по очереди в группах по 400 человек. Программа принимает волонтеров от CBC до 6-го курса, которые должны пройти обучение.

Хотя это волонтерство, такое как преподавание или проведение исследований в годы обучения, дает студентам баллы по другим студентам без дополнительной активности, только 15% отзывают сертификат и добавляют баллы, что говорит о готовности большинства помочь и применить на практике тех, кого видели гонка.

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