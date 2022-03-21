Немецкая полиция предупреждает о фальшивом видео о предполагаемом линчевании россиян

Берлин, 21 марта Немецкая полиция предупреждает о распространяемом в Интернете фальшивом видео, в котором женщина рассказывает о предполагаемом линчевании российского подростка группой украинцев в городе Ойскирхен на западе Германии. Полиция Бонна, ответственная за преступления, караемые смертной казнью в районе Ойскирхена в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщает через свой аккаунт в Twitter, что у них «нет информации о таком насильственном нападении или смерти». «Эксперты предполагают, что это намеренное «фейковое видео» с целью разжигания ненависти. Мы просим вас не делиться этим видео и с особым вниманием проверять подлинность всей информации, особенно информации, поступающей из социальных сетей», - добавляет он. Полиция заявляет, что на видео на русском языке рассказывается об агрессии, совершенной против 16-летнего подростка в районе Ойскирхена, предположительно забитого до смерти группой украинцев. Служба защиты от преступлений государственной безопасности полиции Бонна взяла на себя расследование фальшивого видео. По данным газеты «Bild», на одноминутном 26-секундном ролике изображена женщина, которая рассказывает ей, что ее друг объяснил ей, что в центре для просителей убежища 16-летний подросток был забит до смерти украинскими беженцами. В конце видео женщина срывается, чтобы рыдать и прикладывает руку к сердцу. Видео было опубликовано в Twitter с комментарием: «Его преступление: он говорил по-русски (как на родном языке). Дэниел был давно разыскиваемым сыном». Пока не удалось выяснить, кто женщина на видео и где она, но правда, что этого Дэниела не существует и что открытого расследования этого предполагаемого убийства нет. эгв/варенье/половина