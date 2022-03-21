Fundéurae: «Балтийские страны», в нижнем регистре

Мадрид, 21 марта (EFE). Фонд срочного испанского языка (Fundéurae), поддерживаемый Агентством EFE и SAR, напоминает, что выражения «Балтийские страны» и «Балтийские республики» написаны полностью строчными буквами, хотя первое слово «Балтийские государства» имеет прописную букву. В новостях, связанных с опасением, что Россия также объявит войну Эстонии, Латвии и Литве, эти повороты видны ненужными заглавными буквами: «Российское вторжение в Украину поставило Прибалтику в боевую готовность», «Кажется все более очевидным, что Россия собирается пойти на балтийские республики» или « Страны Балтии также поставили тысячи единиц оружия». Это всего лишь описательные наименования, которые относятся к группе стран, омываемых Балтийским морем, точно так же, как, например, страны, омываемые Средиземноморьем, называются «средиземноморскими странами». Хотя «Балтийские государства» также является описательным названием, в данном случае первый элемент пишется с заглавной буквы, потому что он используется в смысле «суверенная страна, признанная таковой в международном порядке». Это случай институциональных заглавных букв, таких как «правительство», «администрация», «церковь» и т. Д., Которые в равной степени затрагивают формы единственного и множественного числа. Поэтому наиболее уместно было бы написать: «Российское вторжение в Украину привело Балтию в боевую готовность», «Кажется все более очевидным, что Россия собирается пойти на балтийские республики» и «Прибалтика также сдала тысячи вооружений». Основная цель фонда Fundeurae (www.fundeu.es), поддерживаемая Агентством EFE и Королевской испанской академией (RAE), заключается в надлежащем использовании испанского языка в средствах массовой информации. феу/cg