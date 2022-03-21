От Карлоса Слима до Эмилио Аскаррага: какие предприниматели приняли участие в открытии AIFA

21 марта был открыт международный аэропорт Фелипе Анхелес (AIFA), один из флагманских мега-проектов президента Андреса Срок полномочий Мануэля Лопеса Обрадора (AMLO). Из объектов нового аэровокзала Санта-Лючия Табаскеньо отметил, что работы были завершены удовлетворительно, и уточнил, что в считанные минуты авиакомпании увеличат количество рейсов.

Ольга Санчес Кордеро, Артуро Сальдивар, Клаудия Шейнбаум, Альфредо дель Масо, Омар Файяд, Хорхе Арганис Диас Леал, Роза Исела Родригес, Марсело Эбрард, Росио Нале Гарсия и Рохелио Рамирес присутствовали на открытии проекта, который был в основном разработан работниками из Секретариата Национальная оборона (Седена). O, среди прочих.

Помимо различных деятелей, составляющих кабинет Лопеса Обрадора, в мероприятии также приняли участие некоторые из самых известных бизнесменов страны, в том числе Карлос Слим Хелу, самый богатый человек Мексики, состояние которого оценивается в 55 930 миллионов долларов США, согласно последнему обновлению Рейтинг мексиканских миллионеров Forbes.

Телекоммуникационный магнат сопровождал AMLO во время инаугурации AIFA (Фото: Twitter/ @MauVila)

Телекоммуникационный магнат, который в 2019 году вышел в защиту отмененного Нового международного аэропорта в Мехико (NAICM), продвигаемого PRI Энрике Пенья Ньето, отправился в Санта-Люсию в сопровождении своего сына Патрисио Слима Домита, который в настоящее время является вице-президентом конгломерата Grupo Carso и многонациональная компания América M

Другим бизнесменом, присутствовавшим на открытии проекта, продвигаемого администрацией труда, был Карлос Бремер, бывший участник знаменитого телесериала Shark Tank Mexico, который заявил различным СМИ, что AIFA является «произведением искусства», несмотря на то, что она была построена 884 дня. «Вся его историческая часть впечатляет», - сказал магнат региона.

Владелец Grupo Televisa Эмилио Аскаррага Жан был еще одним бизнесменом, который сопровождал президента Мексики 21 марта. Магнат прибыл на воздушную часть Санта-Лючии примерно в 10:00 и поделился, что маршрут, по которому он туда добрался, составляет от 50 до 55 минут.

Со своей стороны, Карлос Хэнк Гонсалес, председатель совета директоров Grupo Financiero Banorte, охарактеризовал объекты AIFA как «очень впечатляющие». «Я удивлен, что вижу, что это закончено своевременно, правда в том, что мы очень рады быть здесь, сопровождающим господина президента», - сказал он.

Эмилио Аскаррага Жан, владелец Grupo Televisa, прибыл на объекты AIFA около 10:00 (Фото: Twitter/ @MauVila)

Андрес Конеса Лабастида, недавно утвержденный президентом и генеральным директором Aeromexico, был еще одним бизнесменом, который участвовал в церемонии открытия аэропорта Фелипе Анхелес. И это несмотря на то, что она ранее занимала критическую позицию перед лицом строительства аэропорта на военной базе в Сент-Люсии.

«Я был там три недели назад, это аэропорт, который очень хорошо сделан, взлетно-посадочные полосы очень хорошие, как и встречная зона. Он также был построен в рекордно короткие сроки. Единственное, что нас беспокоит, и мы уже сообщили об этом властям, это доступ. Сегодня доступ к ним затруднен, они еще не готовы», - сказал Конеса в интервью W Radio.

В связи с этим Delta Airlines, Copa Airlines и «новая авиакомпания», как ожидается, начнут предоставлять услуги на месте во второй половине 2022 года. Об этом сообщил один из элементов Sedena во время утренней конференции, которая состоялась в новом аэропорту.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: