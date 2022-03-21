Фридман: «Санкции против российских бизнесменов ничего не дадут»

Мадрид, 21 марта Российский олигарх Михаил Фридман, который до начала этого месяца был одним из основных акционеров сети супермаркетов DIA через конгломерат, контролирующий эту компанию, «холдинговую компанию» LetterOne Investment, заявил, что «санкции против России бизнесмены ничего не добьются». «Санкции в отношении российских бизнесменов ничего не дадут. А в отношении остальных они могут работать только половинчато», - заявил Фридман в интервью газете Expansión, опубликованном в понедельник и в котором он изобилует, что подобные санкции против российских бизнесменов за пределами его страны «не имеют смысла». Фридман, включенный в санкционный список Европейского союза (ЕС) против российских олигархов, отметил, что эти меры «имеют много популизма» и что в конечном итоге «они могут быть контрпродуктивными», потому что «они вызывают обнищание и ослабляют экономику в целом, а не только российскую». На личном уровне бизнесмен, которому было зачислено состояние более 14 миллиардов долларов, прокомментировал, что переживает «кардинальные изменения» в своей жизни из-за санкций, что все, что он построил, у него отобрано и что теперь он даже предпочитает не делать международных телефонных звонков, чтобы сэкономить деньги. «Я юридически обжаловал санкции и надеюсь, что в какой-то момент все вернется к прежней ситуации, но даже если это так, все никогда не будет прежним. Очень сложно собрать все обратно, как будто ничего не произошло, это невозможно», — пояснил Фридман, который прокомментировал, что у него есть двойной паспорт, израильский и российский, и что он родился в Украине. Что касается войны в Украине, вызванной российским вторжением в эту страну, то он заявил, что он против нее, осуждает ее и что «она должна прекратиться немедленно, немедленно». После включения в список тех, кого санкционировал ЕС, Фридман ушел с поста генерального директора LetterOne, холдинговой компании, контролирующей 77,7% капитала АСВ. Сеть супермаркетов АСВ неоднократно сообщала, что ни один российский олигарх или его партнеры не контролируют LetterOne Investment индивидуально или совместно. «К счастью, работа LetterOne продолжается, но на личном уровне они разрушили все, что я построил в бизнесе. Сейчас у меня нет возможности принимать решения в компании», — настаивал Фридман в интервью. Помимо DIA, Фридман присутствует в банке Alfa Group, энергетической группе Wintershall Dea и телекоммуникационной компании Veon, а также в других секторах. DIA сообщило об убытках в размере 257,3 миллиона евро в годовом балансе 2021 года. Сеть насчитывает более 6000 собственных магазинов и через лицензии, расположенные в Испании, Португалии, Аргентине и Бразилии.