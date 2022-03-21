Франкфурт упал на 0,60% на фоне роста цен на нефть

Франкфурт (Германия), 21 марта Национальная сборная Франкфурта закрылась падением на 0,60 процента из-за роста цен на нефть и из-за высокой волатильности на фондовых рынках. Индекс DAX 40 потерял 0,60% сегодня до 14 326,97 пункта, а технологический индекс TecDAX упал на 0,56% до 3 283,09 пункта. Нападения России на Украину усилились, и Москва требует сближения позиций на переговорах до встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Цены на производство в Германии выросли на 25,9% в феврале по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Компания по доставке еды Delivery Hero потеряла 7,4% до 41,59 евро, онлайн-компания моды Zalando упала на 3,6% до 49,45 евро, а производитель спортивных товаров Puma упала на 3,3% до 75,64 евро. Перестраховщик Hannover Rück вырос на 4% до 149,10 евро после того, как начал котироваться на DAX 40, селективной Франкфуртской фондовой бирже. Автопроизводитель BMW заработал 2%, до 77,44 евро, а Mercedes-Benz - 1,1%, до 63,32 евро. ШЕФ ая/да