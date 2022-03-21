Франсиско Сагасти предлагает изменить Конституцию, чтобы сократить президентский срок и срок полномочий в Конгрессе

Бывший президент Республики Франсиско Сагасти указал в воскресенье путь к «преодолению политического лагеря» и выходу из политического кризиса. Бывший конгрессмен от Пурпурной партии предложил гражданам путем подписей запросить конституционную поправку, чтобы сократить президентский срок и съезд менее чем до пяти лет, и, таким образом, президента Педро Кастильо и нынешний Конгресс во главе с Марией дель Кармен Альвой покидают свои посты и призывают к новым выборы.

«Если мы хотим, чтобы у граждан были рабочие места, здравоохранение, образование, инвестиции, давайте воспользуемся сырьевым бумом, давайте не парализовать две основные шахты, которые у нас есть в нашей стране, и если позиция исполнительной власти и Конгресса не изменится, с этим сочетанием конфронтации и тайного граждане могут воспользоваться правом запрашивать конституционную поправку для сокращения президентского срока и срока полномочий в конгрессе. 75 600 подписей (необходимо) «, - сказал он в интервью Куарто Подеру.

Это законопроект о конституционной реформе, регулируемый Законом 26300, который касается прав на участие и гражданский контроль.

Сагасти добавил, что должна быть достигнута договоренность о том, какие «минимальные изменения» должны быть внесены в Конституцию, чтобы сократить сроки и осуществить избирательные реформы, которые «помогут» фильтровать кандидатов и заставить конгрессменов и исполнительную власть соответствовать требованиям страны.

ДРУГИЕ РЕШЕНИЯ

Кроме того, в колонке, которую он опубликовал в газете La República, Сагасти заявил, что менее травматичным сценарием будет «преодоление ловушки» между исполнительной, законодательной и политической партиями при участии и мониторинге гражданского общества. Он также отметил, что Совет министров должен быть восстановлен и что в государственной администрации должны быть «компетентные, честные и неэтичные лица».

В этой связи он указал, что должен быть сформирован консультационный кабинет, «не вносить конституционные или правовые изменения, влияющие на баланс между полномочиями государства, и не должно приниматься Конгрессом законодательство, ослабляющее государственные институты». Он отметил, что как исполнительная, так и законодательная власть «должны взять на себя обязательство не вмешиваться в деятельность прокуратуры и судебной системы».

«В противном случае политическая нестабильность, экономическая неопределенность, коррупция и административный хаос будут иметь негативные последствия для всего населения, особенно для наиболее уязвимых», - сказал он.

Сагасти заявил, что не согласен с интерпретациями «постоянной моральной недееспособности» в отношении вакансии, которая, по его словам, должна быть определенных Конституционным судом.

КАСТИЛЬО ДЕЛАЕТ

С другой стороны, в интервью программе Cuarto Poder Сагасти раскритиковал руководство Педро Кастильо, который заявил, что «не знает, как провести различие между частными интересами и общественными интересами».

«В случае с исполнительной властью нет возможности назначать должностных лиц, проводящих завещание, кажется, что наличие записи в некоторых случаях является своего рода требованием. У нас никогда не было более 40 министров менее чем за девять месяцев правления», - сказал он.

«Нет никаких сомнений в том, что президент Кастильо Терронес показал, что он не знает, как отличить частные интересы от общественных интересов. У нас есть несколько случаев, когда мы предпочитаем искать людей вокруг них», - добавил он в другой части интервью.

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