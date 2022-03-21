Франция призывает к «стабильному» принятию глобальной продовольственной безопасности

Брюссель, 21 марта Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул в понедельник необходимость того, чтобы Европейский союз (ЕС) взял на себя глобальную продовольственную безопасность «твердой рукой», чтобы избежать риска того, что война в Украине может привести к «голоду» в некоторых частях мира. «Самое главное, что мы берем глобальную продовольственную безопасность в свои руки, потому что знаем широту производства, в частности зерна, в Украине и России», - заявил глава французской дипломатии по прибытии в Совет министров иностранных дел, который проходит сегодня в Брюсселе и к которому присоединится во второй половине дня руководителями обороны для обсуждения войны в Украине. Несмотря на напряженный рабочий день, Ле Дриан лишь хотел подчеркнуть, что для него является «более масштабным» вопросом «последствий войны: невозможности сбора урожая, невозможности посева и невозможности экспорта» зерновых. «Не санкции создают серьезные дисфункции в глобальной продовольственной безопасности, а война. Потому что нет никаких продовольственных санкций, их нет. Это война, которая предотвращает, и война, которая завтра принесет риск голода», - предупредил Ле Дриан в своем кратком заявлении для прессы. Министр напомнил, что этот вопрос также будет рассмотрен в первом выпуске Европейского гуманитарного форума, который открывается сегодня и проходит до среды в Брюсселе и организован французским председательством в Совете Европейского Союза и Европейской комиссией с целью углубления европейского гуманитарная политика и стратегия. Глобальная продовольственная безопасность также является одним из самых важных вопросов на повестке дня Совета министров сельского хозяйства, который также прошел в этот понедельник в Брюсселе. «Одно из самых сильных опасений заключается в том, что эта трагедия на украинской земле будет добавлена к глобальному продовольственному кризису в странах, которые не имеют возможности справиться с последствиями войны в Украине с точки зрения доступа к пшенице, удобрениям или кормам для животных», — заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Франции Жюльен Денорманди. Ожидается, что к этой встрече министров сельского хозяйства 27 стран присоединится видеоконференция их украинского коллеги Романа Лещенко, которому члены общественного клуба планируют передать «солидарность» ЕС со страной и получить из первых рук последние данные о ситуации. Министры сельского хозяйства ЕС проанализируют последствия этой войны «для мировых рынков и ответные меры, которые Европа должна принять, чтобы сопровождать все страны», заявил глава Франции, которая в этом семестре председательствует в Совете ЕС на основе ротации. До российского военного вторжения Украина была крупным экспортером зерновых и масличных культур, таких как пшеница, кукуруза или подсолнечник, но война парализовала продажи украинской сельскохозяйственной продукции, которая в общественном клубе была особенно актуальна для кормления скота. Хотя война не поставит под угрозу продовольственную безопасность Европейского союза, она может отразиться на поставках в другие части мира, такие как Ближний Восток или Африка. ШЕФ кошка/ржа (Более подробная информация о Европейском союзе на euroefe.euractiv.es)