Fortnite собрала 36 миллионов долларов на помощь Украине всего за один день

Мадрид, 21 марта Американская компания Epic Games только что объявила через социальные сети, что всего за один день им удалось собрать 36 миллионов долларов (около 33 миллионов евро) на гуманитарную помощь в Украине за счет всей чистой прибыли, полученной во всем мире от их популярной видеоигры Fortnite. Эта кампания солидарности началась вчера, 20 марта, и продлится до 3 апреля, две недели, в течение которых все покупки, сделанные на реальные деньги, будут доставлены «всем людям, пострадавшим от войны в Украине», говорится в заявлении Epic Games. Сюда входят наборы V-Coin, клуб «Fortnite», подарочные боевые пропуска и наборы эстетического контента, такие как набор «Обитатель Бездны», который продается за реальные деньги. Покупки внутриигровой косметики и карт V-coin, сделанные в магазинах, также будут включены, если они будут погашены в игре в течение этого периода. Все собранные деньги пойдут нескольким НПО, таким как Unicef, Всемирная продовольственная программа (ВПП), Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) и Direct Relief, хотя в ближайшие дни в этот список будет добавлено больше организаций. Все эти организации оказывают чрезвычайную помощь, которая включает медицинскую помощь, продукты питания, чистую воду, предметы первой необходимости, кров и юридическую помощь, добавляет разработчик из Кэри, Северная Калифорния. Кроме того, Xbox, бренд видеоигр Microsoft, решил присоединиться к этой кампании и также распределить чистую прибыль от всех продаж контента Fortnite, сделанного в Microsoft Store в течение этих двух недель. Эта акция солидарности также возникает сразу после выхода нового сезона Fortnite, игры, которая родилась в 2017 году и вскоре стала всемирным явлением. Бесплатная «Королевская битва» с платным контентом, в которой миллионы игроков сражаются друг с другом в тотальной войне, в открытом мире и в которой побеждает последний выживший. В настоящее время существует более трех миллиардов игроков в день, при этом зарегистрировано около 400 миллионов официальных учетных записей, хотя на данный момент следует иметь в виду, что игрок может иметь несколько учетных записей одновременно, поэтому между ежедневными игроками и существующими учетными записями нет совпадений. ШЕФ jlp/значок