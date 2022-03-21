Бывший премьер-министр Чехии обвиняется в мошенничестве с европейской помощью

Прокуратура Чехии объявила в понедельник обвинительное заключение экс-премьеру Андрею Бабишу по делу о мошенничестве, связанном с европейскими субсидиями, связанными с его сельскохозяйственной собственностью.

Чешская полиция заявляет, что в 2007 году Бабиш, который занимает пятое место среди богатейших чехов и, как ожидается, будет баллотироваться на президентских выборах в следующем году, вывел свою ферму «Аистовое гнездо» из своей холдинговой компании Agrofert (пищевая, химическая и медиаиндустрия), чтобы получить европейский грант в размере двух миллионов евро, зарезервированный для МСП.

67-летний миллионер, возглавляющий центрально-популистское движение АНО, отрицал все противоправные действия, мотивируя обвинения политическими мотивами.

Имя Бабис уже появилось в октябре 2021 года в Pandora Papers, международном журналистском расследовании, которое выявило сокрытие активов в налоговых убежищах многочисленными мировыми лидерами и известными предпринимателями.

Согласно этому расследованию, бывший чешский министр разместил 22 миллиона долларов в подставных компаниях, которые использовались для финансирования покупки Château Bigaud, крупного имущества, расположенного в Мужене на юге Франции.

В этом случае Бабис также отрицал какую-либо причастность и нацеливался на внешние политические интересы, чтобы инкриминировать его, через несколько дней после выборов в законодательные органы в его стране, которые он в итоге проиграл.

В настоящее время он является депутатом, но парламент снял с него депутатскую неприкосновенность в начале марта, чтобы разрешить его судебное преследование.

«Обвинение (...) предъявило обвинения двум лицам по делу, которое СМИ назвали «делом аистов гнездо», — заявил в пресс-релизе пресс-релиз Алеш Чимбала, пресс-секретарь пражской прокуратуры.

Один из подозреваемых «совершил преступление мошенничества с субсидиями и нанесение ущерба финансовым интересам Европейского Союза», а другой соучастник.

фрдж/амдж/виа/бо/аок/мб