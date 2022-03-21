Общественная организация Florida эвакуировала американского военного в отставке и его жену из Украины

Майами, 21 марта Организация, базирующаяся в Тампе (Флорида), в эти выходные спасла американского военного в отставке и его жену в доме, где они оба проживали за пределами Киева, и доставила их к польской границе. Неправительственная организация под названием «Проект Динамо», состоящая из бывших комбатантов и гражданских лиц США, утверждает, что спасла более 200 человек из Украины с тех пор, как российские войска пересекли границу для вторжения в страну в конце февраля. Последними спасены сержант армии США в отставке Роберт «Боб» Платт и его жена, как сообщается в их аккаунте в Facebook Project Dynamo. Несколько дней назад Платт обратился к проекту «Динамо» с просьбой помочь им перестраховаться, потому что «российские войска грабили окрестности», в то время как российская артиллерия вела «беспощадную» стрельбу, а танковые батальоны перекрывали дороги. После неудачной попытки была проведена операция «Дьявол» по эвакуации отставного сержанта первого класса и ветерана армии США. Боб Платт», — сказал проект «Динамо». Согласно сообщению в Facebook, сопровождаемому видео, в котором Платт посреди ночной темноты благодарит своих спасателей, дорожную поездку к польской границе приходилось делать с выключенными автомобильными огнями большую часть времени. В прошлую субботу Project Dynamo сообщил об успешном завершении еще одной операции, в данном случае по спасению новорожденного из больницы в Киеве. Малыш Аари, результат суррогатного материнства, с рождения находился в больнице в украинской столице, в то время как его родители находились на границе с Польшей в ожидании, когда Project Dynamo доставит его ему. По данным организации, это была третья миссия по спасению детей, которую она провела в Украине, где с конца февраля война против вторгшихся российских войск ведется с суши и с воздуха. Предыдущие, также успешные, заключались в том, чтобы спасти вместе со своими семьями пару американских близнецов и британского ребенка, все трое родились недоношенными. Близнецов и девочку доставили в инкубаторы на машине скорой помощи в сопровождении врачей и медсестер в Польшу. Организация Тампа занимается спасением детей и взрослых из Соединенных Штатов и «их союзников» в кризисных ситуациях, катастрофах или войнах и провела многочисленные операции в Афганистане в 2021 году после вывода американских войск. На их веб-сайте есть формы для запроса спасения одного или нескольких человек в Афганистане и Украине. НПО получила свое название от операции, проведенной в 1940 году во время Второй мировой войны по эвакуации более 330 000 французских и британских солдат в Соединенное Королевство из города Дюнкерк (Франция) перед лицом немецкого наступления. ШЕФ ар/льке/кфа