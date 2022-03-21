Пять огнестрельных ранений в Майами-Бич во время весенних каникул

Майами, 21 марта Две женщины получили ранения в результате стрельбы, которая произошла сегодня утром в понедельник в районе Майами-Бич, где ночью собираются сотни молодых людей, которые проводят весенние каникулы (весенние каникулы) в Южной Флориде. Из этих двоих пять человек получают огнестрельные ранения на улице Оушен-Драйв и ее окрестностях в выходные дни, которые считаются экватором весенних каникул. Люди, которые слышали выстрелы около часа ночи на Оушен Драйв, предупредили полицию, которая обнаружила две женщины ранеными. По сообщениям местных СМИ, оба были госпитализированы и им ничего не угрожает, согласно которым два человека, у которых было изъято оружие, были арестованы по подозрению в совершении стрельбы. В воскресенье, также рано утром, он оказался в обстоятельствах, похожих на двух человек, раненных огнестрельным оружием, которые были доставлены в больницу. Третий человек, также огнестрельное ранение, самостоятельно обратился в другой медицинский центр. После прошлогодних беспорядков, в ходе которых был убит один человек и более тысячи задержанных, а также изъятий огнестрельного оружия и наркотиков, которые вынудили ввести комендантский час, власти Майами-Бич в этом году приняли превентивные меры и усилили полицейское патрулирование для «весенних каникул». Мэр города Дэн Гелбер заявил в эти дни местным СМИ: «Мы будем максимально подготовлены». Помимо увеличения присутствия полиции в самых оживленных районах, с 7 по 21 марта она запретила продавать и употреблять алкогольные напитки в Майами-Бич с 2 часов ночи. Кроме того, существует запрет на употребление алкоголя на общественных пляжах, независимо от времени суток, и ограничения на использование динамиков для трансляции громкой музыки на пляже. Традиционно в выходные, следующие за Днем Святого Патрика (17 марта), прибывают самые «весенние каникулы». В эти дни активность в международном аэропорту Майами достигла рекордного уровня, и в субботу власти аэропорта предупредили общественность о том, что вместимость их парковок заполнена. ШЕФ ар/имс