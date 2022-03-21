Мода на Vive Latino 2022: от образов 60-х до цветов 90-х

Через два года Vive Latino вернулась, а вместе с ней и стили, отражающие контраст времен, музыкальной культуры и моды, которые остались от других десятилетий. От нарядов с яркими цветами до тех, кто носил одежду со своей любимой группой, а также наряд, вдохновленный девяностыми.

(Foto: Twitter/@vivelatino)

В два дня Vive Latino (VL 2022) в субботу и воскресенье, 20 марта, преобладали удобные образы с одеждой оверсайз для мужчин и женщин, а также укороченные топы, небольшие сумки, поясные сумки, поясные сумки, которые представляют собой ретро-моду конца 80-х и начала 90-х годов.

(Foto: cortesía/ Cynthia Benítez y Alfonso Sotelo)

Еще одним аксессуаром главного героя были солнцезащитные очки в винтажном стиле с толстой оправой ярких цветов или полностью черного цвета; очки девяностых с широкими прямоугольными линзами сочетались с джинсами мамы и одеждой в уличном стиле.

(Foto: Gustavo Azem/ Infobae)

На мероприятии не было недостатка в стилях глэм-рок, которые сопровождались модными ботильонами на низком каблуке, мода шестидесятых и семидесятых годов выделялась круглыми линзами, браслетами, а в случае женщин - короткими предметами одежды, такими как бюстгальтеры, в сочетании с чем-то легким сверху.

(Foto: Twitter/@vivelatino)

В черном цвете с любимыми ремешками на футболках, кепками, красными лентами, длинными волосами, животным принтом и остроконечными браслетами также присутствовали те, кто любит рок и метал музыку.

(Foto: Gustavo Azem/ Infobae)

В обуви были сапоги на небольшом каблуке, и общим знаменателем являются цветные кроссовки, полностью белые или черные с высокими платформами, которые были возобновлены из моды семидесятых годов.

(Foto: Gustavo Azem/ Infobae)

Различные стили Vive Latino сочетались между эксцентричными тенденциями 80-х, непринужденной атмосферой 70-х, с акцентом на девяностые, но шестидесятые выделялись, в то время свобода выражения мнений начала набирать силу, одна из областей, используемых молодыми людьми для переноски Это была музыка.

(Foto: Gustavo Azem/ Infobae)

В этот период произошла революция мышления, поэтому в моде произошли изменения, выражающие свободу женщин, на которую повлияла культура хиппи.

(Foto: Gustavo Azem/ Infobae)

Шестидесятые годы установили освобождение женщин в области моды с использованием мини-юбки, которая теперь является эталоном для ношения того, что каждому человеку больше нравится в соответствии с его индивидуальностью.

(Foto: Gustavo Azem/ Infobae)

Образы Vive Latino сочетаются с различными историческими моментами в моде, поэтому участники занялись одеждой девяностых годов с взрывом цвета как в блузках, куртках, так и в кроссовках на платформе.

(Foto: Gustavo Azem/ Infobae)

Уличная одежда была сделана так же, как и кожаные куртки, которые на мероприятии также контрастировали с джинсами для мам. Куртки оверсайз, приталенные топы в рубчик, длинные юбки контейнерного кроя, толстовки, джоггеры или брюки с высокой талией, бомбер, джинсы-клеш также были очень характерны во время мероприятия.

(Foto: Gustavo Azem/ Infobae)

Артисты, которые выступали, также находились под влиянием определенного контекста: характерная одежда их музыкального жанра в сочетании с модными аксессуарами, которые вернулись из прошлого.

(Foto: Gustavo Azem/ Infobae)

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