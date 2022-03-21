Члены семьи просят применить правила Манделы к «политическим заключенным» Никарагуа

Манагуа, 21 марта Родственники оппонентов, находящихся в заключении в Никарагуа, которых гуманитарные учреждения считают «политическими заключенными», потребовали в понедельник применить Правила Манделы к этим заключенным, поскольку они опасаются смерти третьего диссидента, находящегося под стражей у властей . «Пока не произойдет их освобождение, их права по Правилам Манделы должны соблюдаться», — потребовали родственники на виртуальной пресс-конференции. Правила Манделы, вдохновленные бывшим президентом Южной Африки и лауреатом Нобелевской премии мира Нельсоном Манделой (1994-1999), который провел в тюрьме 27 лет, направлены на обеспечение достойных условий тюремного заключения. В случае 179 «политических заключенных» в Никарагуа, признанных Межамериканской комиссией по правам человека (МАКПЧ), их семьи осудили страдания множественными заболеваниями, от кожных грибков до паралича лица или сердечных заболеваний, в результате условий заключения, пыток и жестокого обращения в тюрьма, а также смерть по крайней мере двух из них. Погибшими являются бывший партизан-диссидент-сандинист Уго Торрес, скончавшийся в прошлом месяце от болезни, которую власти еще не установили, и никарагуанский американец Эдди Монтес Праслин, которого застрелил тюремщик. ТРЕБУЮТ МИНИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ «Каждый раз, когда их здоровье (политзаключенные) изнашивается и жизнь каждого подвергается риску. Людям, страдающим острыми хроническими заболеваниями, требуется немедленная помощь. Мы не хотим, чтобы произошла еще одна трагедия», - заявила на конференции Виктория Карденас, жена заключенного оппонента Хуана Себастьяна Чаморро. Родственники потребовали «гарантий минимальных гигиенических, световых и вентиляционных условий, немедленного прекращения содержания в камерах размером два на два метра, герметичных, без вентиляции, с круглосуточным освещением или в постоянной темноте». Кроме того, «переход от тюремного режима дома к тюремному заключению для всех политических заключенных преклонного возраста или имеющих неотложные проблемы со здоровьем, как это установлено законом». Кроме того, диссиденты-сандинисты Дора Мария Теллес, Ана Маргарита Виджил, Суйен Бараона и Тамара Давила подвергаются «немедленному прекращению изоляции и одиночного заключения, которым они подвергаются», «соблюдению режима свиданий с семьей, установленного законом», «специализированной медицинской помощи, адекватные лекарственные препараты и основные меры профилактики COVID-19». Они также просили предоставить им «одеяла для борьбы с холодом, здоровую пищу, полную и соответствующую их потребностям», солнечные часы, общение с другими заключенными, материалы для чтения и письма, включая рисунки и фотографии их детей. Хотя гуманное обращение с заключенными гарантируется законами Никарагуа, жена «политического заключенного» Феликса Марадиага Берта Валле подчеркнула, что в любом случае решение о соблюдении Правил Манделы находится в руках правительства. «Это связано с волей никарагуанского государства, чтобы гарантировать эти права», - сказал Валле. Президент Никарагуа Даниэль Ортега назвал заключенных и осужденных противников «предателями родины», «преступниками» и «собачьими сыновьями империалистов янки». ШЕФ wpr/лфп/ав/джрх