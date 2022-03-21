Вера жизни: что Ансес требует от банков для облегчения процедуры и что нужно сделать людям для получения аккредитации

Jubilados dando un paseo en una imagen de archivo. EFE/LUIS TEJIDO.

В прошлую пятницу Национальное управление социального обеспечения (Anses) напомнило, что банки несут ответственность за аккредитацию так называемой процедуры «веры в жизнь» или «выживания» для сбора пенсий.

Агентство во главе с Фернандой Равертой напомнило, что еще в ноябре 2020 года оно попросило банки упростить процедуру, «чтобы люди могли доказать выживание, не обращаясь в филиалы», и добавило, что 17 февраля публично «от них снова потребовали от организаций использовать все доступные цифровые методологии, предлагающие возможность аккредитации Faith of Life, выбирая, как выполнить эту процедуру».

Не все были упреками, поскольку Ансес, в свою очередь, приветствовал достижения различных банковских учреждений, которые уже напрямую обрабатывают аккредитацию выживания «не запрашивая никаких действий от пенсионеров и пенсионеров».

Следует напомнить, что после приостановления в 2020 году из-за пандемии «вера в жизнь» или доказательство выживания вернулась с 1 марта, чтобы быть требованием для сбора пенсий и пенсий без необходимости ходить в филиалы.

Пенсионное агентство требует от банков, чтобы они предлагали возможность доказать выживание в цифровом виде, предоставляя все доступные методологии. Кроме того, процедура должна быть совершенно бесплатной.

Что Anses стремится избежать, так это согласия с банками (Telam)

Для чего и для кого

Контроль выживания позволяет вам доказать свою веру в жизнь, чтобы иметь возможность без проблем получать пенсионные активы. Процедура должна проводиться ежемесячно или ежеквартально, в зависимости от обстоятельств.

Он предназначен для пенсионеров и пенсионеров, которые ежемесячно собирают свои активы. «Обязательно уточните в своем банке, как и как часто вам нужно аккредитовать Faith of Life. Есть банки, которые больше не запрашивают ее, а другие отказываются от нее, используя дебетовую карту для совершения покупок. Поэтому очень важно, чтобы вы ежемесячно связывались с банком, в котором вы получаете кредит», - сказал Anses на своем официальном сайте.

Что нужно

По данным агентства, банк, в котором вы собираете пенсию или пенсию, несет ответственность за аккредитацию процесса Fe de Vida.

Наиболее часто используемые цифровые формы:

-Совершайте покупки с помощью дебетовой или кредитной карты, связанной с банковским счетом.

-Положите отпечатки пальцев на тотемах, расположенных в банках.

-Подойдите к биометрическому терминалу самоконсультации в Ансах.

-Используйте мобильные приложения банков.

В случае, если сбор был приостановлен в результате невыполнения Веры жизни, он может быть возобновлен после того, как лицо или его представитель сделает это, без необходимости выполнять дополнительную процедуру, хотя следующий платеж может занять до 60 дней.

Национальная администрация социального обеспечения заверила, что продолжит призывать каждое отделение банка упростить управление «насколько это возможно», чтобы ни одному пенсионеру или пенсионеру не приходилось стоять в очереди на эту процедуру.

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