Расходы: как планировать, уточнять цифры и снижать затраты в консорциумах и частных кварталах

Согласно данным, предоставленным Лигой Консорциума в столице и провинции Буэнос-Айрес, уровень просрочек из-за расходов, в зависимости от каждого консорциума, составляет от 20 до 35%. Наблюдается улучшение по сравнению с началом пандемии и августом 2021 года, когда она достигла 45% из-за ущерба, который ограничения из-за кризиса здравоохранения нанесли экономической активности в целом и доходам многих людей.

В каждом уголке страны плата за содержание помещений общего пользования варьируется в зависимости от типов и общих расходов, необходимых для обслуживания закрытых зданий и кварталов.

Альбано Лайупа (Albano Laiuppa), генеральный директор Consorcio Abierto (онлайн-система управления зданиями и районами), сказал Infobae, что внутренняя часть территории немного ниже среднего, «17% функциональных единиц имеют значительные долги из-за расходов».

Как сообщает Consorcio Abierto, в CABA средняя стоимость ежемесячных расходов составляет 16 987 песо, в Гран-Буэнос-Айресе (GBA) - 6823 песо и внутри страны - около 6816 песо в месяц.

«Поскольку консорциум должен управляться как экономика страны базирования и существует большое количество консорциумов, статистические данные не являются точными. Можно сказать, что средние расходы на двухкомнатную квартиру в центре CABA составляют от 8 000 до 15 000 долларов», — сказал Дэвид Лоизи, генеральный директор Лиги консорциума.

В начале пандемии и на длительное время работы по общему техническому обслуживанию были отложены. Постепенно возникающая развязка начинает нормализоваться, консорциумы возобновляют отставание, отдавая приоритет наиболее актуальным и оставляя в стороне чисто эстетические.

Специалисты рекомендуют точно анализировать бюджеты, чтобы не страдать головной болью при ежемесячной оплате консорциума или микрорайона

Сектор рассказывает об этапах ожидающих договоренностей. В начале пандемии, когда ограничения были намного более строгими, сделать это стало невозможно, потому что рабочие не могли ходить в здания. По словам специалистов, за этот период было зарегистрировано больше жалоб на персонал, направляемый администрациями. Некоторые владельцы не разрешают выполнять незавершенные работы, если персонал не вакцинирован, и строго контролируют использование маски в любое время.

«Некоторые начали делать, но с задержками. Тем более, что поставщики опаздывали на определенные рабочие места на 3-4 месяца, и было очень трудно найти доступность. Сегодня ситуация улучшается. Хотя, когда возникает новая волна COVID, подобная той, которая произошла в январе со штаммом Ómicrom, посещаемость работников может быть затруднена, потому что многие могут снова оказаться в изоляции», - сказал Лаюппа.

Добавляйте доход

Возможность добавить дополнительный доход может быть достигнута, если общие помещения сдаются в аренду третьим лицам (например, стены для вечеринок или террасы для рекламы), конечно, решили это путем сборки и при условии, что правила не запрещают это.

«В крупных консорциумах и частных кварталах закупка и последующее накопление необходимых товаров осуществляется оптом, чтобы не проигрывать на фоне инфляции», - сказал Лоизи.

Частота роста зданий

В последние годы в парке зданий CABA, в частности, появились новые здания, которые модернизировали некоторые районы города, но здания, построенные десятилетия назад, трудно поддерживать свою ценность, принимая меры для этой цели. Трудно собрать деньги, необходимые для базового обслуживания.

«В качестве примера можно сказать, что покраска фасада среднего здания (12 этажей с 40 единицами) два года назад стоила 350 000 долларов, а сегодня эта стоимость удвоилась, и в этом смысле произошло то, что стоимость таких материалов, как покраска, выросла выше инфляции, что увеличила бюджеты больше, чем счет», - пояснил Infobae Родриго Мартинес Давеньо, администратор консорциумов и юрист.

По оценкам, из-за просрочек в среднем здании из 12 этажей и 40 единиц не было собрано около 100 000 долл. США на общую сумму 300 000 долл. США, представляющих собой общие ежемесячные расходы на то же самое.

В то время как в частных кварталах, в отличие от консорциумов, находящихся в горизонтальной собственности, состав таких правонарушений отличается. «В зданиях он состоит в основном из небольших долгов (в основном) нескольких неплательщиков, в то время как в частных кварталах это просрочка, состоящая из более высоких сумм у меньшего числа должников. Во многих случаях задержка платежей в частных кварталах и странах стимулировала бизнес выкупать участки застройщиками по низкой цене, а затем выставлять их на продажу по рыночной стоимости», - добавил Мартинес Давеньо.

Более существенные затраты, и они советуют сократить их

Оцифрованные консорциумы могут просматривать онлайн на платформе, что они используют процент заболеваемости каждой статьи общих расходов гибким способом, без необходимости сохранять или собирать расчетные документы из предыдущих расходов.

Покраска фасада 12-этажного здания сегодня стоит более 650 000 долларов США, что является проблемой для любой администрации в CABA, и тем более, если есть высокая преступность со стороны жителей собственности

«Исключив расходы на бумагу, печать, логистику, целесообразно заменить лицензии из других неинтегрированных систем и добиться лучшей прослеживаемости данных. Кроме того, вся информация, которую мы можем хранить благодаря цифровизации, позволяет нам управлять более выгодными ценами с поставщиками и обнаруживать возможную экономию в различных областях. Фактически, рентабельность также оптимизируется за счет повышения эффективности каждой операции и использования времени», — сказал Лайупа.

Часть того, что собирается за счет, идет на оплату коммунальных услуг и налогов (например, электричество и ABL). В случае зданий, в которых действует частная служба безопасности, половина поступлений используется для оплаты этой услуги, а остальная часть идет на покрытие расходов, а это означает, что консорциумы с частной охраной платят в два раза больше стоимости тех, кто не пользуется этой льготой.

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