Выставка отмечает 500 лет со дня первого кругосветного турне на Филиппинах

Манила, 21 марта Национальный музей Филиппин открыл в понедельник выставку «Самое длинное путешествие: первое кругосветное путешествие», на которой около года будут представлены исторические экспонаты и артефакты в ознаменование пятого столетия первого в мире кругосветного путешествия Хуана. Себастьян Элькано, в тот Магеллан погиб на филиппинском острове Мактан. «Отмечается одна из величайших вех в истории человечества», — пояснил на пресс-конференции генеральный директор музея Джереми Барнс, поблагодарив посольство Испании на Филиппинах за сотрудничество в рамках проекта. Барнс также отметил «уникальную возможность» оценить поездку с «собственной точки зрения», поскольку на выставке, которая откроется для публики 24 марта, также будут представлены предметы и предметы той исторической эпохи на Филиппинах. В хронологическом порядке «The Longest Journey» описываются различные этапы путешествия, которое вел Магеллан с целью достижения до сих пор неисследованного пути к островам специй (нынешние Молуккские острова в Индонезии), который Элькано завершил неизвестным маршрутом. Коллекция содержит некоторые из основных оригинальных документов и хроник этого исторического путешествия, впервые подтвердившего округлость земли и завершившегося в Испании 6 сентября 1522 года. Среди экспонатов представлены некоторые из основных оригинальных документов и хроник первого кругосветного путешествия по планете, принадлежащие различным португальским и испанским учреждениям, и особенно Главному архиву Индии. На этой выставке также представлены в филиппинской адаптации несколько природных экспонатов и реплик объектов, с которыми Магеллан, Элькано или итальянский летописец Пигафетта на борту корабля «Виктория» могли встретиться по прибытии на Филиппинский архипелаг после первого пересечения Тихого океана. Впервые выставка была выставлена в 2019 году в Главном архиве Индии в Севилье организацией Acción Cultural Española и Министерством культуры и спорта в годовщину начала экспедиции Магеллана и Элькано. После смерти Магеллана во время битвы при Мактане на Филиппинах Элькано взял на себя командование экспедицией и решил продолжить путешествие по Индийскому океану, которое началось двумя годами ранее через Атлантический океан, чтобы совершить первое кругосветное путешествие. ШЕФ фсг/эндж/крф (фото) (видео)