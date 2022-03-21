Эксклюзивный превью книги Пабло Бочковски «Изобилие: опыт жизни в мире, полном информации»

Глава 5: Развлечения

Apego

Комментарии многих опрошенных об их практике свидетельствуют о значительной степени привязанности к аудиовизуальному контенту, который они смотрят у себя дома. Не было аналогичной модели в отношении посещения кино, театра или музея. Это, в то же время, знаменует собой еще одно существенное различие между потреблением развлечений внутри и вне дома. Кроме того, анализ показывает тесную связь между таким уровнем привязанности, с одной стороны, и постоянным изобилием и доступностью контента, воспринимаемого как привлекательный, с другой стороны. Это особенно распространено в случае художественной литературы, сериализованной на потоковых платформах; она незначительно присутствует в мыльных операх и совсем не относится к просмотру фильмов дома. Вложение формирует не только контент, который люди смотрят, но и косвенно программы, которые они предпочитают не потреблять. Наконец, хотя это, как правило, связано с восприятием низкого уровня эффективности, некоторые опрошенные комментируют, как они ограничивают свои методы просмотра, чтобы противодействовать тому, что они считают негативными последствиями подключения к аудиовизуальным развлечениям дома.

Следующий диалог состоялся во время интервью с 41-летним учителем Марселино.

Корреспондент: Когда вы в последний раз смотрели телевизор, но не смотрели новости?

Марселлин: Пару часов назад.

Интервьюер: Как? На компьютере или на телевизоре?

Марселлин: Нет, по телевизору. Я посмотрел восемь серий подряд сериала, который сводит меня с ума.

Корреспондент: Скажите, какой именно?

Марселино: Безграничный.

Корреспондент: Новинка ли она?

Марселлин: Да, да, это невероятно.

Корреспондент: Ну, я собираюсь...

Марселино [прерывает]: Нет, нет, я рекомендую. Вы не знаете, что это такое!

Интервьюер [смеется]: Вам очень нравятся сериалы?

Марселино: Я фанат сериалов, но кроме того, Netflix позволяет смотреть целый сезон одного.

[...]

Корреспондент: А сколько времени вы проводите за просмотром телевизора?

Марселлин: Э-э... [думает]. Обычно я возвращаюсь домой между 21 и 22 годами. Я живу одна. Я готовлю, заканчиваю ужин или иногда делаю себе бутерброд, ложусь спать и включаю телевизор, до двух или трех утра... Я смотрю главы!

Помимо иронии связи с серией под названием Limitless, этот диалог иллюстрирует существование сильной связи между людьми и контентом — как с точки зрения затраченного времени, так и эмоциональной связи — и связь этого опыта с обилием доступных программ. Хоакин, 28-летний системный аналитик, говорит: «Я потребляю Netflix до смерти, и это может занять несколько часов. По выходным, когда я ничего не хочу делать, я использую Netflix с момента пробуждения до ночи». Для Рамиро, студента «Игры престолов»: «Это взорвало мой разум. Я поздно начала [...] И я смотрела два сезона во время недельных каникул». Лора, студентка, комментирует, что за день до интервью смотрела Netflix. И добавляет: «Весь день. Что за бардак! Я становлюсь зависимым, если меня зацепит сериалом». Татьяна, библиотекарь, признается: «Я не из тех людей, которые могут видеть небольшую главу в день. То есть, если я на что-то смотрю, мне нужно закончить». Он комментирует момент, когда обнаруживает сериал, который ему нравится: «Это препятствие в моей жизни. [...] Потому что вдруг мне нужно закончить его, то есть весь сериал у вас на Netflix». Люсила, офисная работница, разделяет двойственное чувство Татьяны, хотя это ее не останавливает: «В прошлую субботу вечером я посмотрела шесть серий сериала «Девушки»... Но она перестает быть источником удовольствия и становится обязательством».

Как свидетельствуют свидетельства Хоакина, Рамиро, Лоры, Татьяны и Лусилы, привязанность к аудиовизуальному контенту особенно сильна в случае сериализованной фантастики. Опрошенные говорят, что это связано со слиянием двух факторов. С одной стороны, отсутствует замыкание в конце каждой главы и непрерывность в главах, что также относится к другим телевизионным жанрам, таким как мыльные оперы. С другой стороны, доступность целых сезонов на стриминговых сервисах, спутниковом телевидении и онлайн-сайтах отличается от просмотра сериалов и сериалов в прямом эфире и кабельном телевидении. В результате привязанность формирует не только контент, который люди смотрят, но и то, что они предпочитают не смотреть — сериалы против сериалов и фильмов. Кроме того, это связано с восприятием относительно низкого уровня самоэффективности. 39-летняя архитектор Мариана говорит, что предпочитает сериалы фильмам на телевидении:

[смотреть] фильм занимает больше времени, чем сериал, главу в сериале. И как будто в сериале всегда есть что-то ожидающее, всегда. Поэтому я хочу знать, что происходит, как происходит. [...] Это как в сериале, пока я не закончу их. [...] Есть нить [между сериями], и я хочу продолжать смотреть ее до конца.

Напротив, Станислав, офисный работник, предпочитает смотреть сериалы по открытому телевидению, а не смотреть сериалы в потоковом режиме: «Мыльная опера закончилась, а сериал нет. [...] У вас есть возможность продолжить просмотр. [...] В сериалах вы обязаны дождаться следующего эфира, чтобы посмотреть его [снова]». Он добавляет, что с сериалом через потоковое вещание: «Может быть, трудно остановиться и сказать вам: «Нет, я останавливаюсь здесь и смотрю одну главу». [...] Трудно иметь самоконтроль». Умберто, 49-летний бизнесмен и юрист, предпочитает фильмы сериалам: «Не потому, что они мне больше нравятся, а потому, что сериал действительно меня зацепил, и они заставляют меня смотреть все эпизоды одного. И у меня нет на это терпения и времени». Точно так же Карла, 45-летний адвокат, заявляет:

Я не смотрю сериалы, потому что они сильно поглощают меня и порождают жадность. А так как мне нужно работать на следующий день и мне нужно спать, я стараюсь не смотреть сериалы. Если мы не проведем все выходные за просмотром сериала, я предпочитаю смотреть фильм, который начинается и заканчивается.

Комментарии Станислава, Умберто и Карлы иллюстрируют не только восприятие низкого уровня самоэффективности, но и то, что люди разрабатывают меры по ограничению воздействия контента, к которому, по их мнению, у них может развиться привязанность. Некоторые из этих мер носят сезонный характер, например ограничение воздействия в определенное время года с меньшим количеством обязательств, таких как праздники. Хуана, студентка, говорит: «Единственный раз, когда я пользуюсь [Netflix], это лето, когда у меня нет занятий или чего-то подобного». Она добавляет, что за это время: «Я смотрю одну серию за другой, я провожу весь день, зацепившись за Netflix. [...] Бум, бум, бум, ты закончишь серию менее чем за неделю, три дня». Или они основаны на времени. Марина, финансовый аналитик, комментирует, что, когда она писала свою бакалаврскую диссертацию, у нее было правило: «Четыре часа диссертации каждый день [и] сорок минут Netflix». Но другие более экстремальны и полностью воздерживаются от просмотра художественных произведений, сериализованных в потоковом режиме, как это было в случае с Изабель, студенткой, описанной в Предисловии.





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