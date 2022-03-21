Эквадор, Уругвай, Перу, Чили и Колумбия, за все или ничего в квалификации

Карлос Андрес Вальверде Copywriting Deportes, 21 марта Команды Эквадора, Уругвая, Перу, Чили и Колумбии в период с этого четверга по вторник, 29 марта, определят свое участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре в последние две даты южноамериканских квалификаций. Борьба между этими пятью командами будет за две прямые квоты и еще одна за утешительный поединок против Азии. Почему бы нам не считать Боливию, которая занимает восьмое место с 15 очками? La Verde, хотя и не выбыл математически, имеет мало реальных шансов поехать в Катар. Кроме того, Парагвай с 13 очками и Венесуэла с 10 очками являются финалистами и официально выбыли из турнира. ЭКВАДОР, В ОДНОМ ОЧКЕ ОТ ДОСТИЖЕНИЯ ЕГО ПРОПУСКА В КАТАР Эквадор, который занимает третье место с 25 очками, рассчитывает подтвердить свое место на том же месте или четвертом месте в последних двух турах. Победа над Парагваем в качестве гостя или с Аргентиной в качестве дома и победой Густаво Альфаро достигнет одного из двух оставшихся прямых мест в споре, не считая тех, которые бразильцы и аргентинцы выиграли раньше срока. La Tri встретились в это воскресенье в Асунсьоне, чтобы подготовиться к предпоследнему матчу южноамериканской квалификации с участием 28 игроков, вызванных Альфаро. УРУГВАЙ ВОЗРОДИЛСЯ Сборная Уругвая, которая переживала самые сложные моменты в этих квалификациях до ухода Оскара Вашингтона Табареса, оживилась с важной серией хороших результатов с помощью своего нового тренера Диего Алонсо. «Селеста» занимает четвертое место с 22 целыми игроками, на одного больше, чем Перу у аргентинца Рикардо Гареки и на троих больше, чем Чили, их следующий соперник, поэтому, если Алонсо победит дома, а Ла Роха не победит в Бразилии, Уругвай получит прямой билет в Катар. Поэтому уругвайцы сосредоточились на поединке против Перу в этот понедельник, поскольку, если Алонсо победит дома, а Чили не победит в Бразилии, Селеста получит прямой билет в Катар. Нападающий «Алавеса» Факундо Пеллистри назвал поединок с Перу 24-го числа «ключевым», хотя добавил, что «все игры всегда очень важны». ПЕРУ, ВТОРОЙ ПОДРЯД ЧЕМПИОНАТ МИРА Ла Бланкироха имеет 21 очко и занимает пятое место. Он встретится с уругвайцами с визитом и примет Парагвай; и его ставка - занять четвертое место у Селесты или, по крайней мере, сохранить пятое место, которое она занимает сегодня, и это даст ему путь к утешительному. Вызов Рикардо Гареки на 29 игроков возглавляет итало-перуанский нападающий Джанлука Лападула в отсутствие Джефферсона Фарфана и Паоло Герреро, которые еще не оправились от травм, которые они тащили с прошлого года. ЧИЛИ СТРЕМИТСЯ НАНЕСТИ УДАР Ла Роха пережила раунд, полный взлетов и падений, но с 19 очками, что на два очка отстает от пятого, Перу играет в эти две даты свой шанс получить доступ к утешительному матчу чемпионата мира. Проблема тех, кто во главе с Мартином Ласарте, заключается в соперниках, с которыми они столкнутся. Уже прошедшая квалификацию Бразилия получит его в этот четверг в Рио-де-Жанейро, а во вторник именно Уругвай, прямой соперник, посетит Национальный стадион в Сантьяго-де-Чили. Его первый соперник, Канаринья, уже обеспечил себе путевку в Катар, является лидером южноамериканской квалификации с 39 очками и имеет почти идеальный баланс: двенадцать побед и три ничьи. КОЛУМБИЯ, ЧУДОМ У Колумбии есть последний шанс получить доступ к репеске. И хотя те, кто во главе с Рейнальдо Руэдой находятся на седьмом месте с 17 очками, они рассчитывают на то, что смогут обыграть Боливию в Барранкилье и Венесуэле во время визита, чтобы добавить 23 единицы, которые, сопровождаемые плохими результатами для Перу и Чили, приблизили бы его к Катару. Чудо, которое, как надеется Колумбия, произойдет без Радамеля Фалькао Гарсии. Южноамериканская команда, которая занимает пятое место в квалификации, столкнется в плей-офф в одном матче в июне следующего года с командой, занявшей пятое место в Азии. - Матчи семнадцатого дня: 24.03 Бразилия — Чили 24.03 Колумбия - Боливия 24.03 Парагвай — Эквадор 24.03 Уругвай - Перу 25.03 Аргентина — Венесуэла - Матчи восемнадцатого дня: 29.03 Боливия - Бразилия 29.03 Чили - Уругвай 29.03 Эквадор - Аргентина 29.03 Перу - Парагвай 29.03 Венесуэла — Колумбия. ШЕФ автомобиль/автомобиль