Эквадор заявляет, что выполняет рекомендации МАКПЧ по улучшению тюрем

Кито, 21 марта Правительство Эквадора заявило в понедельник, что «принимаются» институциональные меры по улучшению ситуации в тюрьмах в соответствии с недавними рекомендациями Межамериканской комиссии по правам человека (МАКПЧ). «Что касается государства, то основные вопросы, которые запросила МАКПЧ, находятся в стадии реализации», - заявил на пресс-конференции правительственный советник Карлос Хихон. Он пояснил, что те рекомендации, которые касаются институционализации Национальной службы комплексного ухода за взрослыми, лишенными свободы, и подростковыми правонарушителями (ЮНАИ) «действуют». Среди них он привел создание платформы для подготовки переписи тюрем, чтобы «лучше понять реальность в тюрьмах», и реализацию «реальной реабилитационной политики» в тюрьмах. В прошлый четверг МКПЧ заявила, что решение кризиса насилия в эквадорских тюрьмах предполагает восстановление государством контроля над тюрьмами, которые теперь находятся в руках преступных банд, и разработку политики, в которой приоритетное внимание уделяется предупреждению преступности, а не тюремному заключению. Он сделал это в докладе, последовавшем за визитом в Эквадор в декабре прошлого года, в котором он дал руководящие принципы Эквадору по решению кризиса, в результате которого 316 заключенных, находящихся под стражей в штате, погибли в 2021 году, в различных столкновениях между конкурирующими бандами наркоторговцев, борющимися за контроль над тюрьмами. Межамериканская организация также рекомендовала выделить больше тюремных надзирателей, сократить сроки досудебного содержания под стражей и улучшить условия содержания в тюрьмах для смягчения кризиса, который переживает страна. В прошлом месяце Эквадор начал новую политику, направленную на изменение условий содержания в тюрьмах и реинтеграции лиц, лишенных свободы, бюджет которой составляет около 27 миллионов долларов. С другой стороны, Хихон считает, что «был сделан очень важный шаг» для достижения экономического восстановления с разрешением 100% мощности, разрешенной на предприятиях по всей стране Национальным комитетом по чрезвычайным операциям (COE), организацией, отвечающей за управление пандемия. Советник объявил, что во вторник президент Гильермо Лассо планирует начать диалог с различными социальными секторами, чтобы разработать новое законодательство о водных ресурсах в соответствии с положением Конституционного суда. ШЕФ дб/фгг/лл