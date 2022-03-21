Эквадор продвигается в возобновлении работы посольства в Польше

КИТО (AP) — Эквадор объявил, что направил в Министерство иностранных дел Польши документы, необходимые для скорейшего открытия своего посольства в Варшаве, для чего он ожидает официального принятия этой страной, заявил в понедельник заместитель министра по вопросам мобильности населения Луис Байяс.

На пресс-конференции он пояснил, что «как только у нас будет этот добро, этот зеленый свет от Польши на открытие посольства, мы как можно скорее отправим чиновника, который начнет само открытие миссии». Других подробностей он не сообщил.

Он уточнил, что в 2014 году посольство в Варшаве было закрыто решением тогдашнего правительства, которому предшествовал Рафаэль Корреа, и это «было трудностью, с которой нам пришлось столкнуться, с самого момента создания базы данных наших соотечественников в Украине, мы увидели этот недостаток. У нас тоже не было посольства в Украине

Он добавил, что министерство иностранных дел Перу и Польши и Красный Крест играют ключевую роль в работе по оказанию помощи, информации и репатриации посредством трех гуманитарных рейсов, осуществленных в последние недели.

По оценкам, в Украине проживало в общей сложности 913 эквадорцев, из которых 657, в основном студенты, прибыли в Эквадор. Остальные остались в европейских странах, а около 40 все еще могут находиться на украинской земле.

Заявление было сделано после того, как в понедельник в эту столицу прибыл эквадорец Диего Монкайо, который оказался в ловушке в украинском городе Шостка, который больше всего пострадал от российских атак.