Много пить и двигаться, ключи к предотвращению тромбоза во время путешествий

Длительное сидение в поездке значительно увеличивает риск тромбоза, но есть способы уменьшить эти шансы.

По

данным Центра медицины путешественников (CRM) в Германии, простых гимнастических упражнений, таких как регулярное размахивание ногами в самолете или использование остановок в автомобильных поездках для передвижения или ходьбы, достаточно для поддержания кровотока в венах.

В случае тромбоза происходит обратное. Если икроножные мышцы остаются неактивными и слишком долго, кровоток прерывается и могут образовываться сгустки, что в худшем случае может привести к фатальной тромбоэмболии легочной артерии.

Однако эксперты CRM отмечают, что для большинства людей риск очень низок.

Специалисты по медицине путешествий рекомендуют пить четверть литра воды каждые два часа во время длительных поездок для улучшения кровообращения. Кроме того, они советуют употреблять в умеренных количествах напитки с обезвоживающим эффектом, такие как кофе и алкоголь.

С другой стороны, людям не рекомендуется путешествовать в обтягивающей одежде и не должны держать ноги скрещенными в течение длительного времени. Место у прохода в самолете позволяет легко перемещаться на протяжении всего путешествия.

По мнению экспертов CRM, компрессионные чулки действительно целесообразны только в том случае, если существует «умеренно высокий риск тромбоза».

Это происходит, если есть как минимум два важных фактора риска, включая возраст старше 60 лет, ожирение, беременность, известные нарушения кровотечения или варикозное расширение вен.

дпа