Президент Доминиканской Республики отправился в Коста-Рику для участия в саммите

Санто-Доминго, 21 год, президент Доминиканской Республики Луис Абинадер отправился в понедельник в Коста-Рику, чтобы принять участие в саммите с правителем этой страны и Панамы, а также с официальными лицами из Соединенных Штатов. Во встрече, которая состоится сегодня, примут участие президенты Коста-Рики Карлос Альварадо и Лаурентино Кортисо из Панамы. Это четвертый саммит Альянса за развитие в условиях демократии (ADD), сформированного Коста-Рикой, Панамой и Республикой для рассмотрения вопросов общей политической, торговой повестки дня и повестки дня в области развития, которая также включает вопросы миграции. На саммите «будут рассмотрены экономические, политические, деловые вопросы и вопросы общих интересов», говорится в заявлении доминиканского председательства, отметив, что Абинадера будут сопровождать его министр иностранных дел Роберто Альварес и министры финансов Жочи Висенте; а также промышленности, торговли и ММСП Виктор Бисоно. Соединенные Штаты примут участие в этом мероприятии через помощника государственного секретаря по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Хосе У. Фернандеса, помощника государственного секретаря по делам Западного полушария Брайана Николса и заместителя администратора Бюро ЮСАИД для Латинской Америки и Карибское море, Марсела Эскобари. ШЕФ мф/КФА