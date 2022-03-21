Доллар: цена открытия сегодня 21 марта в Уругвае

Доллар США торгуется на открытии торгов в среднем на уровне 42,50 уругвайского песо, что составило 0,02% по сравнению с показателем предыдущего дня, когда он составлял в среднем 42,51 уругвайского песо.

Если рассматривать данные за последнюю неделю, то доллар США зафиксировал рост на 1,11%; напротив, в прошлом году он все еще сохраняет снижение на 1,57%. По сравнению с предыдущими датами, он меняет данные предыдущего дня, когда он вырос на 0,12%, не имея возможности установить стабильный тренд в последние несколько дат. Что касается волатильности прошлой недели, то она явно ниже, чем показатель прошлого года (8,86%), поэтому мы можем сказать, что в последнее время она переживает период большей стабильности.

На ежегодной фотографии доллар США достиг максимума в среднем в 44,73 уругвайского песо, а самый низкий уровень - 41,44 уругвайского песо в среднем. Доллар США находится ближе к минимуму, чем к максимуму.

Уругвайское песо

Песо является официальной валютой в Уругвае с 1993 года и заменило старые песо после того, как страна пережила период высокой инфляции.

С 29 октября 1991 года Центральный банк Уругвая получил разрешение выпускать новые банкноты для изъятия старых уругвайских песо, эквивалентных 1000 новых песо. Монета начала выходить в обращение до марта 1993 года.

В 1990-х годах был введен новый механизм для лучшего прогнозирования стоимости песо по отношению к доллару, установив систему плавающих полос.

Позже, в 2002 году, когда президентом был Хорхе Батлле, Уругвай пережил финансовый кризис из-за бегства капитала, что затруднило контроль над валютным рынком, пока спустя несколько месяцев не было принято решение перейти на независимую систему флотации, которая поддерживалась в то время.

После максимальной оценки 2002 года последовал период повышения курса валюты. Следует отметить, что в качестве рисунка монеты используются животные и национальные фигуры на обороте.

В экономическом секторе Уругвай начал демонстрировать признаки восстановления после разрушительных последствий пандемии коронавируса. В 2021 году страна восстановила 108 000 рабочих мест, потерянных в 2020 году, в дополнение к еще 9 000 рабочих мест.

Однако уругвайская администрация также приняла решение повысить тарифы на наиболее потребляемое топливо в стране на три песо, что также вызвало недовольство среди уругвайского народа.

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