Диснейленд в Шанхае временно закрывается из-за возрождения коронавируса

Шанхай (Китай), 21 марта Тематический парк Диснейленда в восточном китайском мегаполисе Шанхая временно закрыл свои двери из-за роста заболеваемости коронавирусом в городе и в остальной части страны. В заявлении, опубликованном вчера вечером на официальном сайте, парк предупреждает о «временном закрытии в связи с текущей ситуацией с пандемией», хотя в нем не указывается дата возобновления работы. «Мы продолжим следить за ситуацией с пандемией и консультироваться с местными властями, и мы уведомим наших клиентов, как только у нас будет подтвержденная дата возобновления нашей деятельности», - говорится в кратком документе. Disneyland также объявил, что он предложит возврат или изменение даты для тех, кто планирует посетить парк в ближайшие дни. Согласно последним данным, предоставленным Комиссией здравоохранения Шанхая, в это воскресенье в городе было выявлено 758 случаев заболевания COVID, из которых 734 протекают бессимптомно. По всей стране число новых случаев инфицирования, зарегистрированных вчера, составило почти 5000, из которых более 2900 еще не имели симптомов. Эти уровни заражения являются самыми высокими за два года в азиатской стране, которая продолжает делать ставку на стратегию нулевой терпимости к коронавирусу. Эта стратегия точно позволила ей удерживать количество случаев и смертей на минимальном уровне по сравнению с аналогичными показателями в других странах благодаря массовым испытаниям и карантинам перед лицом любой небольшой вспышки болезни и почти полного закрытия границ с марта 2020 года. В случае Шанхая многие городские районы города, где были выявлены тесные контакты с инфицированными людьми, были заключены в тюрьму в соответствии с принципом «2+12» местных властей, который состоит из двух дней строгого заключения на дому и еще двенадцати дней наблюдения за состоянием здоровья, в течение которых несколько проводятся испытания. В пятницу власти объявили, что в следующем раунде массовых испытаний они также включат людей, проживающих в районах с «низким риском». С 1 марта в Китае было выявлено более 20 000 местных инфекций, в дополнение к еще 17 700 бессимптомным инфекциям (Пекин не включает их в число случаев, если у них нет симптомов), а также первые два случая смерти от коронавируса с января 2021 года. ШЕФ век/аа/икс