Депортиво Тачира сыграл вничью, но сохраняет первое место в чемпионате Венесуэлы

Каракас, 20 марта Депортиво Тачира сыграл вничью со счетом 1:1 с «Пуэрто Кабельо» и остается на первом месте в венесуэльской футбольной лиге, четвертый день которой завершился в это воскресенье. Ауринегро, которые лидировали на табло с голом Йерсона Чакона на 53-й минуте, имели другие возможности расширить лидерство, хотя и не смогли этого добиться. На 89-й минуте Пуэрто Кабельо прервал победную серию Депортиво Тачиры голом Самуэля Сосы. Вот результаты четвертого дня: Карабобо 3-1 «Шахтеры» Zamora 2-0 Центральный университет Депортиво Тачира 1-1 Пуэрто Кабельо Арагуа 0-1 Студенты Мериды Португальский 1-1 Сулия Депортиво Ла-Гуайра 2-1 Кольменарес Бразерс Метрополитен 3-0 Каракас Спортс Лара 0-0 Монагас Классификация: ПЖ ПГ ПЭ ПП ГК ГК ДГ ПТС 1. Депортиво Тачира 4 3 1 0 8 3 5 10 2. Депортиво Ла-Гуайра 4 3 1 0 5 1 4 10 3. Метрополитен 4 3 0 1 7 2 5 9 4. Замора 4 2 2 0 6 2 4 8 5. Монагас 4 2 1 1 7 6 1 7 6. Майнеры 4 2 0 2 5 6 -1 6 7. Карабобо 4 1 2 1 4 3 1 5 8. Португальский 4 1 2 1 6 6 0 5 9. Пуэрто Кабельо 4 1 2 1 5 5 0 5 10. Депортиво Лара 4 1 2 1 2 2 0 5 11. Каракас 4 1 2 1 3 5 -2 5 12. Студенты Мериды 4 1 1 2 2 4 -2 4 13. Арагуа 4 1 0 3 2 4 -2 3 14. Центральный университет 4 0 2 2 0 4 -4 1 15. Братья Кольменарес 4 0 1 3 2 6 -4 1 16. Зулия 4 0 1 3 2 7 -5 1 - Лучшие бомбардиры: С 4: Эриксон Галлардо (Самора). С 3: Андрес Ромеро (Монагас), Самуэль Соса (Пуэрто-Кабельо), Уилмар Джордан (португальский). - Матчи 5-го тура: Сулия-Депортиво Ла-Гуайра, Карабобо-Замора, Университет Централ Депортиво Тачира, Братья Колменарес-Пуэрто Кабельо, Майнерс-Арагуа, Каракас-Португеса, студенты Мерида-Депортиво Лара, Монагас-Метрополитанс. ШЕФ sc/автомобиль