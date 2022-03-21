Депортиво Ла-Гуайра приближается к вершине венесуэльского футбола

Каракас, 20 марта Депортиво Ла-Гуайра выиграл 2-1 у Херманоса Кольменареса в четвертый день венесуэльского футбола, который завершился в это воскресенье, и по-прежнему занимает второе место в лиге с теми же 10 очками лидера, Депортиво Тачира. Ла-Гуайра, с двумя голами от Джованни Боливара и Дарлуиса Паса, повторил подвиг четверга, когда обыграл Эрманоса Кольменареса и завоевал место в групповом этапе Кубка Судамериканы. Вот другие факты, которые уходят в этот день: СТУДЕНТЫ ИЗ MERIDA НАХОДЯТ ПОБЕДУ Эстудиантес де Мерида одержали первую победу в турнире, одержав победу над Арагуа со счетом 0:1 с голом ганского Аджина Ливингстона на 58-й минуте. В первом тайме ситуация команды выглядела сложной после исключения эквадорца Карлоса Медины на 25-й минуте после раздачи в штрафной. Арагуа попытался воспользоваться этим преимуществом, но именно Эстудиантес де Мерида одержал победу и поднялся на двенадцатое место. РОЗЫГРЫШИ Депортиво Тачира сыграл вничью со счетом 1:1 против «Пуэрто Кабельо», хотя это не помешало ему остаться на первом месте. Со своей стороны, Сулия сохранил лидерство против Португесы с голом Даниэля Варгаса на 17-й минуте, но то, что могло стать его первой победой, стало ничьей, когда Вильмар Джордан на 69-й минуте сравнял счет. Зулия — колоист с одной точкой зрения. МИТРОПОЛИТАНС ТРЭШ КАРАКАС Метрополитанос обыграл Каракас со счетом 3:0 и занимает третье место в турнирной таблице с девятью очками. Местная команда продемонстрировала свое превосходство с 4-й минуты голом Карлоса Сосы, который был подтвержден во втором тайме двумя голами Нестора Ковы и Вальтера Араужу на 61-й и 68-й минуте соответственно. ШЕФ sc/автомобиль