Зависимый от углеводородов мир ищет решения проблемы потепления

В то время как война в Украине показывает экономическую зависимость от углеводородов, 195 стран начинают в понедельник рассматривать принятие отчета о сценариях, которые ограничат глобальное потепление и его разрушительные последствия.

После более чем полутора столетий экономического развития, основанного на ископаемых видах энергии, средняя температура в мире выросла на 1,1 ºC по сравнению с доиндустриальной эпохой, увеличив количество каникул, засух, штормов или разрушительных наводнений.

Новый доклад Межправительственной группы экспертов ООН по климату (МГЭИК) о решениях по сокращению выбросов, который выйдет 4 апреля после двух недель онлайн-дискуссий и за закрытыми дверями, «нарисует неудовлетворительную картину нашей зависимости от ископаемых видов энергии», считает Стивен Корнелиус из WWF, занимая позицию наблюдателя на переговорах.

В первой части своего отчета, опубликованного в августе 2021 года, МГЭИК подчеркнула ускорение потепления и предсказала, что порог +1,5° C относительно доиндустриальной эпохи, самой амбициозной цели Парижского соглашения, может быть достигнут примерно к 2030 году.

Второй, проведенный в конце февраля, названный главой ООН «совокупностью человеческих страданий», дал очень мрачную картину прошлых, настоящих и будущих последствий для населения и экосистем, подчеркнув, что отсрочка действий снижает шансы на «пригодное для жизни будущее».

Третий будет посвящен возможным способам прекращения потепления, сокращения возможностей крупных секторов (энергетика, транспорт, промышленность, сельское хозяйство...), не забывая при этом о проблемах общественного признания и месте таких технологий, как улавливание и хранение углерода.

«Говорят о широкомасштабной трансформации всех основных систем: энергетики, транспорта, инфраструктуры, строительства, сельского хозяйства и продовольствия», — сказала AFP экономист по климату Селин Гиварш, соавтор доклада.

- «Человечество на перепутье» —

Гиварш добавил, что это крупные преобразования, которые необходимо «сделать сейчас», чтобы достичь углеродной нейтральности к 2050 году, и подчеркнул, что «никогда не поздно действовать» и избегать худшего.

Эти вопросы, которые касаются самой организации нашего образа жизни, потребления и производства, могут спровоцировать бурные дискуссии в течение этих двух недель, в ходе которых 195 стран будут тщательно пересматривать построчно, слово в слово, «резюме для влиятельных людей, которые принимают решения», конденсат тысяч страницы доклада ученого.

И это в контексте, который еще более «воспламеняется» вторжением России в Украину, говорит Олден Мейер, аналитик центра отражения E3G, который надеется, что конфликт будет урегулирован.

На климатическом фронте он надеется, что «в долгосрочной перспективе» эта война «даст больший импульс необходимости выйти из газа и нефти в целом».

«Это важный отчет, опубликованный по мере того, как страны, компании и инвесторы пересматривают свои планы по ускорению быстрого выхода из ископаемого топлива и перехода к устойчивым продовольственным системам», — говорит Кайса Косонен, Greenpeace.

«Сейчас, как никогда ранее, МГЭИК должна предоставить конкретные и практические инструменты для человечества, которое находится на перепутье».

Когда, по мнению ООН, текущие обязательства государств, если они будут соблюдены, приведут к «катастрофическому» потеплению на +2,7° C, подписавшие Парижское соглашение призваны усилить свои амбиции по сокращению выбросов парниковых газов на конференции ООН по климату COP27 в Египте в ноябре.

«Мы знаем, что нам нужно делать, и в течение долгого времени (...) Наши лидеры должны избавить нас от ископаемых видов энергии», — настаивает Тарин Франсен из Института мировых ресурсов. «Может, так и будет, а может и нет».

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