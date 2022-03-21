Дэмиан Лиллард проиграл из-за травмы до конца сезона, сообщают Blazers

Очковый охранник Дэмиан Лиллард пропустит остаток сезона НБА из-за восстановления после операции на брюшной полости, объявила в понедельник его команда, «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Trail Blazers сообщила, что Лиллард «добился значительного прогресса на этапе восстановления своего протокола реабилитации и выполнил несколько ключевых контрольных показателей и продолжит заключительный этап реабилитации в течение следующих нескольких недель».

С рекордом 26-44 «Блэйзерс» занимают двенадцатое место в Западной конференции и почти выбыли из послесезонья.

Портленд вышел в плей-офф в последних восьми сезонах НБА с Лиллардом в составе, дойдя до финала Западной конференции в 2019 году, где проиграл «Голден Стэйт Уорриорз».

31-летний Лиллард набирал в среднем 24 очка, 7,3 передачи и 4,1 подбора за игру в 29 матчах за «Портленд» в этом сезоне.

Это наименьшее количество игр, которые Лиллард сыграл в кампании НБА, и его самый низкий средний балл за семь лет.

Джс/мех/ма