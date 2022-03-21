Кумбия, ворота в ритм и цвет Карибского Карибского моря

Сан-Хасинто (Колумбия), 21 марта Кумбия, ворота в ритм и цвет Карибского бассейна Колумбии, является живым наследием одного из самых представительных жанров ее фольклора, который теперь имеет путь к тому, чтобы эта музыка и танец стали известны всему миру. Маршрут Cumbia and Caribbean Music, недавно открытый Министерством культуры Колумбии, является данью уважения этому музыкальному жанру, который объединяет семь отделов в своих звуках, чтобы усилить ритмы этого региона с характерными для них барабанами и волынками. Инициатива охватывает 1300 километров Карибского моря в 23 муниципалитетах, которые разделяют общие звуковые традиции, основанные на звуках коренных народов и потомков африканского происхождения. «Этот проект очень много значит для нас, потому что именно корень и суть колумбийской кумбии заставляют нас гордиться тем, что мы приносим миру. Мы оставляем детям эту прекрасную традицию, которую оставили нам наши бабушки и дедушки», - объясняет Эфе Габриэль Торрегроса, директор Los Gaiteros de San Jacinto, одной из основных групп, представляющих этот музыкальный жанр. Хотя кумбия присутствует в разных странах Латинской Америки, в Колумбии она имеет особый звук, а также характерный танец, который происходит от инструментов, на которых на ней играют и живут. Традиционно кумбию танцуют парами на открытых местах, вращаясь вокруг группы музыкантов, в то время как танцоры вращаются вокруг себя. ЖИВАЯ КУЛЬТУРА Кумбия «волшебная, она заставляет влюбляться, она заставляет вернуться к своим корням, вернуться в деревню, познакомиться со всей нашей культурой, горами, тем, как живут люди», - говорит Торрегроса, возглавляющий группу, которая родилась в 1954 году и которая «хотя все ее пионеры умерли», продолжает «с традициями и наследием». Помимо ответственности за продолжение наследия кумбии, крысолов хотят, чтобы «новые поколения тоже сделали это», впитали кумбию, чтобы продолжить это живое наследие. Так обстоит дело с Софией Ландеро, которая в 9 лет уже выходит на сцену, чтобы сыграть на аккордеоне и порадовать зрителей шагами кумбии. София говорит, что она «научилась танцевать кумбию в одиночку», хотя это и знакомо, ее братья также проникнуты этим карибским жанром. Это знакомо, объясняет Эфе Роберт Ландеро, директор Фонда Андреса Ландеро и Международного фестиваля в Кумбии, а также отец Софии. «Он проходит через наши вены, мы унаследовали его от Мастера Ландеро, короля кумбии, и теперь мы обучаем наследников, ответственных за сохранение нашего наследия», поскольку «кумбия — это магия, это самое прекрасное, что мог принести нам Бог». МУЗЫКАЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ «Сохранение наследия и борьба за пол, который идентифицирует нас», - говорит Торрегроса о фокусе своих усилий. Кумбия - это показатель того, «как люди едят, как они живут», помимо гайты, инструмента кумбии, «местного происхождения, сделанного из кактуса, с восковой головкой, с утиным пером и раскрывающей все традиции, которые всегда нас сопровождают». «Мы хотим продолжать это, не смешивая его с каким-либо инструментом, чтобы следовать традиции», - объясняет он. Кроме того, кумбия сопровождает тех, кто живет ею на протяжении всей своей жизни, например Хуана Мендоса, которая танцует 70 лет из-за наследства отца, или Педро Гарсия, которому исполнится 88 лет и который продолжает двигаться в ритме гайты и аккордеона. Оба из Сан-Хасинто говорят, что это «старая родословная», которую они планируют сохранить до тех пор, пока они живут. Поэтому перед «Путь Кумбии» стоит столь же важная и ценная задача: продолжать продвигать и поддерживать жанр, который на протяжении веков задавал темп в Карибском бассейне Колумбии, чтобы наследие и наследие оставались живыми. Лайя Матайкс Гомес