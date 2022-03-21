Крузейро получит Атлетик Клуб за ключ 2

Крузейро и Атлетик Клуб встретятся завтра на ключевом 2 матче Бразилии - чемпионате Минейро 2022 года. Матч запланирован на 20:30 (аргентинское время) в Минейране.

Крузейро и Атлетик Клуб встретятся завтра в 20:30 (по аргентинскому времени). Матч, соответствующий ключевому 2 матчу Бразилии - чемпионат Минейро 2022 года, будет сыгран на Минейро.

Местный житель одержал 2 победы за последние несколько дней, которые они сыграли друг против друга.

Крузейро и Атлетик Клуб приложат все усилия, чтобы увереннее выступить в матче-реванше Бразилии - чемпионат Минейро 2022 года. Финал турнира состоится в понедельник, 4 апреля, в режиме «Будет подтверждено».

Расписание Крузейро и Атлетического клуба, в зависимости от страны

Аргентина: 20:30

Колумбия, Мексика EST и Перу: 18:30

Мексика CST и Никарагуа: 17:30

Mexico Most и Mexico PST: 16:30

Венесуэла: 19:30

Источник Note and Mexico PST Изображение: Фабрика данных