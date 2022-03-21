COVID и потеря памяти: почему это частые последствия инфекции

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Согласно исследованиям, проведенным среди близнецов, семь из десяти пациентов с длительным COVID испытывают проблемы с концентрацией и памятью через несколько месяцев после начала болезни, и многие из них хуже, чем их сверстники, на когнитивных тестах. Участники выполнили несколько заданий, чтобы оценить свои решения и память. Они включали запоминание слов в списке и, между двумя изображениями, какие из них появились вместе. Результаты были опубликованы в журнале Frontiers in Aging Neuroscience.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет долгосрочный или долгосрочный синдром после COVID-19 или COVID как «признаки или симптомы, которые развиваются во время или после заражения COVID-19 и продолжаются более 12 недель и не объясняются альтернативным диагнозом».

Исследования, проведенные Кембриджским университетом, показали, что половина пациентов сообщала о трудностях с тем, чтобы медицинские работники серьезно относились к своим симптомам. Вероятно, это произошло потому, что когнитивные проблемы не получают такого же внимания, как проблемы с легкими или усталость.

В исследовании 181 пациента с длительным COVID 78 процентов сообщили о трудностях с концентрацией внимания, 69 процентов сообщили о спутанности сознания, 68 процентов сообщили о забывчивости и 60 процентов признались, что не могут найти правильное слово в речи. Эти симптомы, о которых сообщалось самостоятельно, отразились в значительном снижении способности запоминать слова и изображения в когнитивных тестах.

Проблемы были более выражены у людей, у которых общие постоянные симптомы были более серьезными (REUTERS/Эвелин Хокштейн)

«Это важное доказательство того, что, когда люди говорят, что у них есть когнитивные проблемы после COVID, они не обязательно являются результатом тревоги или депрессии. Эффекты поддаются измерению, происходит что-то тревожное», - сказал Музаффер Казер, исследователь кафедры психиатрии Кембриджского университета и психиатр в Кембриджшире и Фонде Национальной службы здравоохранения Питерборо, который участвовал в исследовании.

Результаты выявили постоянную картину продолжающихся проблем с памятью у тех, кто перенес инфекцию COVID-19. Проблемы были более выражены у людей, у которых общие постоянные симптомы были более серьезными. Чтобы понять причину когнитивных проблем, ученые исследовали другие симптомы, которые могут быть связаны между собой. В ходе этого анализа они обнаружили, что у людей, которые испытывали усталость и неврологические симптомы, такие как головокружение и головная боль, во время первоначального заболевания чаще наблюдались когнитивные симптомы позже . Они также обнаружили, что у тех, кто все еще испытывал неврологические симптомы, были особенно ослаблены при проведении когнитивных тестов.

Специалисты отметили, что их результаты подтверждают другие выводы, которые предполагают, что общество столкнется с «длинным хвостом» профессиональных заболеваний из-за длительной продолжительности COVID в тех случаях, когда это заболевание проявляется с расширенными симптомами. «Поэтому, — указали они в своем документе, — важно не только ради людей, но и для общества в целом иметь возможность предотвращать, прогнозировать, выявлять и лечить проблемы, связанные с затяжным COVID».

«Заражение вирусом, вызывающим COVID-19, может вызвать воспаление в организме, и это может повлиять на поведение и когнитивные функции так, как мы еще не до конца понимаем», - говорит Гетти

«Люди думают, что затяжной COVID — это просто усталость или кашель, но когнитивные проблемы являются вторым наиболее распространенным симптомом, и наши данные показывают, что это связано с тем, что они оказывают значительное влияние на способность запоминать», — говорит Кейзер. «Заражение вирусом, вызывающим COVID-19, может вызвать воспаление в организме, и это может повлиять на поведение и когнитивные функции способами, которые мы еще не до конца понимаем, но мы думаем, что это связано с ранним чрезмерным иммунным ответом», - добавил он.

«Затяжной COVID получил очень мало политической или медицинской помощи. Необходимо срочно относиться к этому более серьезно, и когнитивные проблемы являются важной частью этого. Когда политики говорят о «жизни с COVID», то есть об инфекции без паллиативов, они игнорируют это. Влияние на рабочую силу может быть огромным», — заключила Люси Чик, исследователь факультета психологии Кембриджского университета и один из авторов исследования.

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