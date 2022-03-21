Конгрессмен Лопес Мерфи осудил Альберто Фернандеса за увеличение количества задержаний

«Я только что осудил президента Альберто Фернандеса за нарушение Национальной конституции. Объявленное увеличение удержания налогов относится к компетенции Конгресса, а не исполнительной власти. Я депутат, представляющий и защищающий аргентинцев, и я не потерплю злоупотребления властью».

Это текст, который написал сегодня в Твиттере депутат Рикардо Лопес Мерфи, бывший министр и один из экономических справочников межблока «Хунтос за перемены». Кроме того, единственный законодатель в этом пространстве, который проголосовал против соглашения с Валютным фондом в нижней палате.

«Высшая судебная власть штата не может контролировать постулаты нашей национальной конституции», — подчеркнул Лопес Мерфи в тексте жалобы. Речь идет об увеличении с 31% до 33% удержания соевой муки и масла, «двух основных экспортных продуктов аргентинского соевого комплекса».

По мнению законодателя, первый президент нарушил статью 248 Уголовного кодекса, которая прямо гласит: «Государственное должностное лицо, которое издает постановления или распоряжения, противоречащие национальным или провинциальным конституциям или законам или исполняет приказы, наказывается лишением свободы на срок от одного месяца до двух лет и особым дисквалификация в двойное время наказывается тюремным заключением или существующими постановлениями такого рода или не обеспечивает соблюдение законов, соблюдение которых возложено на него».

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