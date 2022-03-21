Колумбиец Хулиан Киньонес спасает ничью для Атласа против Гвадалахары

Гвадалахара (Мексика), 20 марта Колумбиец Хулиан Киньонес забил гол на последней минуте, чтобы чемпион Атласа сыграл вничью со счетом 1:1 с Гвадалахарой в это воскресенье в мексиканском футболе Tapatio Classic. В одиннадцатый день турнира Клаусуры 2022 года Киньонес принял пас эквадорца Анибала Чалы и спас на 90-й минуте матч за свою команду, после того как Роберто Альварадо поставил Гвадалахару впереди на 66-й минуте. Поединок начался с впечатлений от обеих сторон; Алексис Вега упустил хорошую возможность для нападения на Гвадалахару и аргентинца Хулио Фурча за «Атлас». Споры появились позже с парой арбитражных решений; на 29-й минуте Роберто Альварадо сбежал в наступлении Чиваса и собирался остаться один против колумбийского вратаря Камило Варгаса, но офицер декретировал фол; затем он отменил гол колумбийца Хулиана Киньонеса в пользу «Атласа», законный, согласно видео. На момент замены Vega столкнула соперника и спровоцировала стычку, которая закончилась изгнанием Мигеля Понсе за Гвадалахару и Хайро Торреса за Атлас. Гвадалахара владела мячом во втором тайме; после нескольких прибытий в зону соперника Хосе Хуан Масиас в 66 лет пробил по воротам, а Роберто Альварадо спас отскок от Варгаса и сделал 0-1. «Чивас», казалось, одержали победу на фондовом рынке, когда Чала пришел на левое крыло и дал голевую передачу Киньонесу, который после гола был исключен, который оставил свою команду с девятью мужчинами на корте в последние три минуты матча. Атлас занимает четвертое место в турнирной таблице с 19 очками, что на шесть меньше, чем лидер Пачука, а Гвадалахара занимает девятое место с 13 очками. В эту субботу уругвайский тренер Гильермо Альмада «Пачука» обыграл Круза Азуля со счетом 1:0 и подтвердил себя в качестве лидера, забив гол Эрика Санчеса. Тузо набрали 25 очков, что на два больше, чем UANL Тигра, занял второе место после победы над Монтерреем со счетом 2:0, с голами француза Андре Пьера Жиньяка и Флориана Товена. В других результатах в это воскресенье Америка обыграла Толуку со счетом 3:0, в эту субботу уругвайский Родриго Агирре реализовал два гола, чтобы привести Некаксу к победе со счетом 1-3 над Pumas UNAM, в пятницу Пуэбла сыграл вничью со счетом 2:2 с Сантосом Лагуной, а в четверг Керетаро возглавил Сан-Луис 2-1. День закончится в это воскресенье, когда Масатлан примет Леона и Тихуану в Хуарес FC.EFE гб/икс (фото)