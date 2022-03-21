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Колумбиец Хулиан Киньонес спасает ничью для Атласа против Гвадалахары

Newsroom Infobae

21 март 2022

Гвадалахара (Мексика), 20 марта Колумбиец Хулиан Киньонес забил гол на последней минуте, чтобы чемпион Атласа сыграл вничью со счетом 1:1 с Гвадалахарой в это воскресенье в мексиканском футболе Tapatio Classic. В одиннадцатый день турнира Клаусуры 2022 года Киньонес принял пас эквадорца Анибала Чалы и спас на 90-й минуте матч за свою команду, после того как Роберто Альварадо поставил Гвадалахару впереди на 66-й минуте. Поединок начался с впечатлений от обеих сторон; Алексис Вега упустил хорошую возможность для нападения на Гвадалахару и аргентинца Хулио Фурча за «Атлас». Споры появились позже с парой арбитражных решений; на 29-й минуте Роберто Альварадо сбежал в наступлении Чиваса и собирался остаться один против колумбийского вратаря Камило Варгаса, но офицер декретировал фол; затем он отменил гол колумбийца Хулиана Киньонеса в пользу «Атласа», законный, согласно видео. На момент замены Vega столкнула соперника и спровоцировала стычку, которая закончилась изгнанием Мигеля Понсе за Гвадалахару и Хайро Торреса за Атлас. Гвадалахара владела мячом во втором тайме; после нескольких прибытий в зону соперника Хосе Хуан Масиас в 66 лет пробил по воротам, а Роберто Альварадо спас отскок от Варгаса и сделал 0-1. «Чивас», казалось, одержали победу на фондовом рынке, когда Чала пришел на левое крыло и дал голевую передачу Киньонесу, который после гола был исключен, который оставил свою команду с девятью мужчинами на корте в последние три минуты матча. Атлас занимает четвертое место в турнирной таблице с 19 очками, что на шесть меньше, чем лидер Пачука, а Гвадалахара занимает девятое место с 13 очками. В эту субботу уругвайский тренер Гильермо Альмада «Пачука» обыграл Круза Азуля со счетом 1:0 и подтвердил себя в качестве лидера, забив гол Эрика Санчеса. Тузо набрали 25 очков, что на два больше, чем UANL Тигра, занял второе место после победы над Монтерреем со счетом 2:0, с голами француза Андре Пьера Жиньяка и Флориана Товена. В других результатах в это воскресенье Америка обыграла Толуку со счетом 3:0, в эту субботу уругвайский Родриго Агирре реализовал два гола, чтобы привести Некаксу к победе со счетом 1-3 над Pumas UNAM, в пятницу Пуэбла сыграл вничью со счетом 2:2 с Сантосом Лагуной, а в четверг Керетаро возглавил Сан-Луис 2-1. День закончится в это воскресенье, когда Масатлан примет Леона и Тихуану в Хуарес FC.EFE гб/икс (фото)

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