Колумбийский нападающий Хесус Феррейра из «Далласа» признан игроком недели MLS

Колумбийский нападающий Хесус Феррейра из ФК «Даллас» был избран игроком недели MLS в американском футболе в понедельник, в свой четвертый день сезона 2022 года.

Только что вызванный в сборную США на предстоящие даты квалификации Конкакаф на чемпионат мира в Катаре, Феррейра забил свои первые голы в сезоне в рекордной манере.

Колумбиец стал первым игроком в истории ФК Даллас, который зафиксировал высокие частоты за 10 минут или меньше.

Феррейра открыл счет на 26-й минуте, соединив прострел Алана Веласко и добив удар под перекладиной.

Всего через четыре минуты он возглавил мяч от Нану и завершил хет-трик — первый в карьере — на 36-й минуте сильным ударом в область, чтобы дать Далласу лидерство 3-0.

ФК Даллас (2-1-1) возвращается в бой 2 апреля, когда на поле Солдат Филд сразится с непобедимым Чикагским пожаром (2-0-2).

мех/кл