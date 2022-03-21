Колумбийка Фарина «мечтает» записать с Ники Минаж и опечалена войной

Рамон Сантос Лантигуа Санто-Доминго, 21 марта Колумбийская певица Фарина «мечтает» однажды записаться со своим любимым рэпером Ники Минаж, раскрывает, что она была «очарована», впервые услышав Селену Кинтанилью, и выражает, что война в Украине «печалит» ее и заставляет задуматься о том, что жизнь должна цениться во всей ее размеры. «Моя музыка - это санкочо влияний, от моей семьи карибского происхождения, американских, панамских и ямайских артистов; в детстве я слушала барабаны, валленато, кумбии, но по телевидению я открыла для себя регги, рэп, R&B и госпел и сказала себе, что моя музыка пойдет туда», - сказала она в этот понедельник в беседа с Эфе. Фарина, которая поет рэп, реггетон и другие городские ритмы, находится в Санто-Доминго на сегодняшней премьере доминиканского фильма «Flow Calle», в котором она играет и который, по ее мнению, «описывает 90% ее собственной жизни». Фильм, спродюсированный Caribbean Films и режиссер доминиканец Фрэнк Перозо, рассказывает историю Жизель, девушки скромного происхождения, которой приходится сталкиваться со всевозможными препятствиями, чтобы достичь своей цели успеха в музыке. МУЗЫКА В КРОВИ Фарина утверждает, что ее мама любила петь и участвовала в конкурсах, а дяди были музыкантами валленато, поэтому она всегда знала, что популярное искусство - ее дело, но ее семья - в принципе - не соглашалась с рэпом и городскими ритмами. Они хотели, чтобы я спела колумбийский фольклор. «Дома я много слушал Карлоса Вивеса, потом мне также понравилась музыка Шакиры (...) Однажды один из моих дядей прислал мне кассету Селены Кинтанильи, и я была очарована ею. Селена опередила время, она создала технокумбию с песней «Bidi bidi bom», мне бы хотелось с ней сотрудничать», — говорит он. Тот, с которым у него есть возможность сделать «функцию» - если появится возможность - это рэпер Ники Минаж, один из его великих влияний, и вместе с ним поет на английском языке. Она также восхищается Рианной, Алисией Киз, Шакирой и Карди Б. Родившийся в Медельине, который пел и был номинирован на Латинскую Грэмми в ноябре прошлого года, дважды сотрудничал с скандальной доминиканской певицей Токишей. «Мы сделали песню «Bitches like you», которая стала вирусной в социальной сети TikTok. У него более 20 миллионов просмотров на Youtube, и недавно мы снова собрались вместе, чтобы сотрудничать с последним альбомом Arcángel», - отмечает он. ПРЕПЯТСТВИЯ СДЕЛАЛИ ЕЕ «ТИГРОМ» «Прежде чем приехать в такие времена, когда я чувствую уверенность в том, что я делаю и чем я являюсь, я сталкивалась со многими препятствиями, я проливала много слез, многие двери были закрыты для меня, но все это заставило меня стать женщиной, которой я являюсь, той, где у меня хватило смелости стоять как тигр и пережить особые моменты моей карьеры», - объясняет певец песен «Лас-ненас» и «Olvídame». Вот почему она так гордится своей главной ролью в фильме «Flow Calle», который изначально был зарезервирован для доминиканской Натти Наташи, которая не смогла принять роль, потому что во время съемок (2021 год) она была беременна. «Натти — моя подруга, моя сестра, а также отличный художник. Она первой сказала мне «что работа твоя», когда они связались со мной для фильма, потому что искали рэп-певца и других жанров», - подчеркивает артистка, для которой фильм является «вдохновляющим» материалом. Спектакль не был ей неизвестен, потому что в Колумбии она снялась в 2011 году в телесериале «Три Милагро», который быстро стал одним из самых просматриваемых в ее стране. Что касается недавнего онлайн-столкновения между колумбийским J Balvin и жителем Пуэрто-Рико, Фарина сказала, что у нее «много уважения» к обоим из них и что лучше всего для каждого из них продолжить свое путешествие. «Меня это очень огорчает и заставляет меня «падать», это заставляет меня беспокоиться и много думать, а пандемия тоже заставила меня много думать», - объясняет он, что происходит в Украине. Он утверждает, что война в этой стране после российского вторжения говорит ему, что он должен жить на 100%, потому что «сегодня мы здесь, а завтра мы не знаем, где будем». Чтобы попытаться жить полноценно, у него есть свое либретто. «Важно окружить себя хорошей атмосферой, для меня важно дарить людям любовь, всегда говорить о позитивных вещах и быть с позитивными людьми, которые заставляют вас смеяться». ШЕФ рсл/лаа (фото)