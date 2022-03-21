AMÉRICATELESHOWTENDENCIASGRANDES LIBROSMIX5411
Воскресенье 20 март 2022
більше новинбольше новостей
Россия

Колумбийские велосипедисты, одни из лучших выплат на планете

Специализированный портал опубликовал список самых зарабатывающих гонщиков мира

Newsroom Infobae

20 март 2022
Imagen de archivo del ciclista colombiano Egan Bernal, ganador del Giro 2021. EFE/EPA/LUCA ZENNARO
Imagen de archivo del ciclista colombiano Egan Bernal, ganador del Giro 2021. EFE/EPA/LUCA ZENNARO

Велосипедный спорт, несомненно, является тем видом спорта, который доставил стране наибольшую радость. Педалисты, такие как «Кочиз» Родригес, Лучо Эррера, Наиро Кинтана и Иган Бернал, являются одними из самых выдающихся в истории этого национального вида спорта. Однако, помимо титулов, мало что известно с точки зрения цифр, сколько зарабатывает велосипедист. По этой причине портал Calcio e Finanza составил рейтинг самых высокооплачиваемых брокеров в мире.

Список включает имена, имеющие большое значение и историю в этой дисциплине, такие как британец Крис Фрум или итальянец Виченцо Нибали, а также Питер Саган, Примоз Роглич и другие.

В пятерке лучших находится действующий чемпион Джиро д'Италия Иган Бернал, который занимает пятое место с зарплатой в 2,8 миллиона евро. Со своей стороны, эквадорец Ричард Карапас, находящийся на службе Ineos Grenadiers, занимает девятое место с зарплатой 2,2 миллиона евро.

Вам может быть интересно: Иган Бернал ответил тем, кто говорит ему держаться подальше от политики

Наиро Кинтана, чемпион Вуэльты Испании в 2016 году, который в настоящее время баллотируется в команде Arkea Samsic, занимает девятнадцатое место в этом списке с зарплатой 1,9 миллиона евро.

Еще один колумбиец, попавший в топ-20, - это бегун Фернандо Гавирия из Объединенных Арабских Эмиратов с годовой зарплатой 1,8 миллиона евро. Именно самым высокооплачиваемым гонщиком в мире является товарищ по команде словенца Тадея Погакара, родившегося в Ла-Сеха, Антьокия, который выигрывает шесть миллионов евро.

1. Тадей Погакар (Словения, Объединенные Арабские Эмираты): 6 миллионов евро

2. Крис Фрум (Гран Бретанья, страна стартапов в Израиле): 5,5 миллионов

3. Петер Саган (Словакия, общий объем энергии): 5,5 миллиона

4. Герайнт Томас (Великобритания, Ineos-Grenadiers): 3,5 миллиона

5. Иган Бернал (Колумбия, Инеос-Гренадерос): 2,8 миллиона

6. Михал Квятковский (Польша, Ineos Grenadiers): 2,5 миллиона

7. Джулиан Алафилипп (Франция, Quick-Step): 2,3 миллиона

8. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar): 2,2 миллиона

9. Ричард Карапас (Эквадор, Ineos Grenadiers): 2,2 миллиона

10. Вут ван Арт (Бельгия, Джамбо-Висма): 2,2 миллиона

11. Винченцо Нибали (Италия, Астана, Казахстан): 2,1 миллиона

12. Примоз Роглиц (Словения, Джамбо Висма): 2 миллиона

13. Матье ван дер Пел (Голландия, Альпецин-Феникс): 2 миллиона

14. Адам Йейтс (Великобритания, Ineos Grenadiers): 2 миллиона

15. Тибо Пино (Франция, Groupama-FDJ): 2 миллиона

16. Ромен Барде (Франция, команда DSM): 2 миллиона

17. Якоб Фуглсанг (Дания, Израиль Start-Up Nation): 2 миллиона

18. Элиа Вивиани (Италия, Инеос-Гренадьерси): 1,9 миллиона

19. Наиро Кинтана (Колумбия, Аркеа): 1,9 миллиона

20. Фернандо Гавирия (Колумбия, Объединенные Арабские Эмираты): 1,8 миллиона.

Что касается прошлогоднего состава, то следует отметить, что Крис Фрум потерял первое место, а Иган Бернал остается в первой пятерке.

С другой стороны, Иган Бернал продолжает восстанавливаться после двух месяцев аварии, которую он перенес в Гачансипе, Кундинамарка, когда столкнулся с муниципальным автобусом во время тренировок со своей командой. Недавно чемпион Тур де Франс 2019 года загрузил в свои социальные сети видео, где он водит машину в компании своей подруги Мафе Мотас.

Кроме того, «Молодой чудо» также использовал свой аккаунт в Твиттере, чтобы подать жалобы, как и несколько дней назад, когда он прокомментировал, что трактомул чуть не наехал на его брата во время его тренировки.

«Мул из той же компании, который был в тренде несколько дней назад, потому что он чуть не наехал на некоторых велосипедистов, чуть не наехал на моего брата», - осудил он.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ:

«Бока Хуниорс» попал в «Монументаль»: он обыграл Ривер Плейт 1-0 за Кубок Лиги
Минтрабахо решает провести расследование в отношении Димайора и открывает футболистам возможность улучшить свои условия
Иган Бернал уже водит машину, и с лучшей компанией Mafe Motas


новости без цензуры