Колумбийские велосипедисты, одни из лучших выплат на планете

Imagen de archivo del ciclista colombiano Egan Bernal, ganador del Giro 2021. EFE/EPA/LUCA ZENNARO

Велосипедный спорт, несомненно, является тем видом спорта, который доставил стране наибольшую радость. Педалисты, такие как «Кочиз» Родригес, Лучо Эррера, Наиро Кинтана и Иган Бернал, являются одними из самых выдающихся в истории этого национального вида спорта. Однако, помимо титулов, мало что известно с точки зрения цифр, сколько зарабатывает велосипедист. По этой причине портал Calcio e Finanza составил рейтинг самых высокооплачиваемых брокеров в мире.

Список включает имена, имеющие большое значение и историю в этой дисциплине, такие как британец Крис Фрум или итальянец Виченцо Нибали, а также Питер Саган, Примоз Роглич и другие.

В пятерке лучших находится действующий чемпион Джиро д'Италия Иган Бернал, который занимает пятое место с зарплатой в 2,8 миллиона евро. Со своей стороны, эквадорец Ричард Карапас, находящийся на службе Ineos Grenadiers, занимает девятое место с зарплатой 2,2 миллиона евро.

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Наиро Кинтана, чемпион Вуэльты Испании в 2016 году, который в настоящее время баллотируется в команде Arkea Samsic, занимает девятнадцатое место в этом списке с зарплатой 1,9 миллиона евро.

Еще один колумбиец, попавший в топ-20, - это бегун Фернандо Гавирия из Объединенных Арабских Эмиратов с годовой зарплатой 1,8 миллиона евро. Именно самым высокооплачиваемым гонщиком в мире является товарищ по команде словенца Тадея Погакара, родившегося в Ла-Сеха, Антьокия, который выигрывает шесть миллионов евро.

1. Тадей Погакар (Словения, Объединенные Арабские Эмираты): 6 миллионов евро

2. Крис Фрум (Гран Бретанья, страна стартапов в Израиле): 5,5 миллионов

3. Петер Саган (Словакия, общий объем энергии): 5,5 миллиона

4. Герайнт Томас (Великобритания, Ineos-Grenadiers): 3,5 миллиона

5. Иган Бернал (Колумбия, Инеос-Гренадерос): 2,8 миллиона

6. Михал Квятковский (Польша, Ineos Grenadiers): 2,5 миллиона

7. Джулиан Алафилипп (Франция, Quick-Step): 2,3 миллиона

8. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar): 2,2 миллиона

9. Ричард Карапас (Эквадор, Ineos Grenadiers): 2,2 миллиона

10. Вут ван Арт (Бельгия, Джамбо-Висма): 2,2 миллиона

11. Винченцо Нибали (Италия, Астана, Казахстан): 2,1 миллиона

12. Примоз Роглиц (Словения, Джамбо Висма): 2 миллиона

13. Матье ван дер Пел (Голландия, Альпецин-Феникс): 2 миллиона

14. Адам Йейтс (Великобритания, Ineos Grenadiers): 2 миллиона

15. Тибо Пино (Франция, Groupama-FDJ): 2 миллиона

16. Ромен Барде (Франция, команда DSM): 2 миллиона

17. Якоб Фуглсанг (Дания, Израиль Start-Up Nation): 2 миллиона

18. Элиа Вивиани (Италия, Инеос-Гренадьерси): 1,9 миллиона

19. Наиро Кинтана (Колумбия, Аркеа): 1,9 миллиона

20. Фернандо Гавирия (Колумбия, Объединенные Арабские Эмираты): 1,8 миллиона.

Что касается прошлогоднего состава, то следует отметить, что Крис Фрум потерял первое место, а Иган Бернал остается в первой пятерке.

С другой стороны, Иган Бернал продолжает восстанавливаться после двух месяцев аварии, которую он перенес в Гачансипе, Кундинамарка, когда столкнулся с муниципальным автобусом во время тренировок со своей командой. Недавно чемпион Тур де Франс 2019 года загрузил в свои социальные сети видео, где он водит машину в компании своей подруги Мафе Мотас.

Кроме того, «Молодой чудо» также использовал свой аккаунт в Твиттере, чтобы подать жалобы, как и несколько дней назад, когда он прокомментировал, что трактомул чуть не наехал на его брата во время его тренировки.

«Мул из той же компании, который был в тренде несколько дней назад, потому что он чуть не наехал на некоторых велосипедистов, чуть не наехал на моего брата», - осудил он.

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